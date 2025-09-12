GENERANDO AUDIO...

Cubren baches tras explosión en Zaragoza. AFP

La explosión de pipa en Puente de la Concordia, ocurrida la tarde del miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo preliminar de 94 personas lesionadas y 8 fallecidas. La volcadura del vehículo que transportaba casi 50 mil litros de gas LP en Calzada Ignacio Zaragoza generó una onda expansiva que alcanzó varios metros y afectó viviendas, vehículos particulares y transporte público.

Un día después del accidente, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir reportes sobre trabajos de bacheo y reencarpetamiento en la zona, lo que generó debate público sobre las labores que se realizaron de manera inmediata.

Reportes en redes sociales sobre el reencarpetamiento

En Facebook y X se compartieron mensajes en los que se señaló que la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE) publicó un comunicado en el que hablaba de “mantenimiento de la carpeta asfáltica” en el área del accidente, pero que después fue eliminado. En versiones posteriores, tanto en redes sociales como en ediciones de publicaciones, se retiró el término que hacía referencia al reencarpetamiento.

Entre las publicaciones se difundieron comentarios como:

“¿En qué zona creen que taparon baches? Exacto”.

“Gobierno de CDMX borra evidencia de que cubrieron los baches en la zona de la tragedia”.

Un creador de contenido en TikTok compartió imágenes captadas el 11 de septiembre en las que mostró tramos con chapopote fresco, lo que indicaría que las labores de repavimentación comenzaron menos de 24 horas después del accidente.

Operativo tras la explosión de la pipa

La SOBSE informó que desplegó un operativo especial para atender la emergencia derivada de la explosión de la pipa en el Distribuidor Vial La Concordia, con la participación de 600 elementos y 60 vehículos.

Las acciones incluyeron:

Levantamiento de escombros

Retiro de material dañado

Limpieza de vialidades

Mantenimiento de la carpeta asfáltica

Aunque la dependencia no precisó de manera oficial que se hayan tapado baches, los reportes ciudadanos señalaron que sí se realizaron trabajos de bacheo en distintos puntos de la vialidad.

Investigación sobre la causa del accidente

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que los primeros peritajes apuntan al exceso de velocidad como la causa principal de la volcadura. La funcionaria descartó que un bache en la carpeta asfáltica fuera el origen del accidente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján, informó que continúa con el análisis de evidencias, pero que los resultados preliminares confirman que el exceso de velocidad fue el factor determinante.

¿Qué pasó en Calzada Ignacio Zaragoza?

El accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas del 10 de septiembre, cuando la pipa que transportaba gas LP volcó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Puente de la Concordia. La explosión fue registrada por cámaras de seguridad y por pasajeros de transporte público que compartieron los videos en redes sociales.

Las imágenes mostraron cómo la onda expansiva alcanzó a peatones, automovilistas y usuarios de transporte público que circulaban en la zona. El siniestro dejó un saldo de 94 heridos y 8 fallecidos, además de cuantiosos daños materiales.

Las autoridades de la Ciudad de México continúan con la atención a las personas lesionadas y con el apoyo a las familias de las víctimas, mientras se realizan los peritajes correspondientes para determinar las responsabilidades legales del accidente.