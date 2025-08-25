Bacheo nocturno en CDMX: avenidas que cerrarán esta noche y alternativas viales
Si planeas salir de noche en la Ciudad de México (CDMX), toma precauciones, pues varias avenidas principales estarán cerradas por trabajos de bacheo nocturno. El Gobierno capitalino arrancó este programa con la finalidad de mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México puso en marcha el Programa de Bacheo Programado Nocturno, que se llevarán a cabo cierres temporales en varias avenidas principales en un horario de 22:00 a 05:00 horas.
- Los trabajos cubrirán 217 vialidades primarias que suman más de mil kilómetros en la capital, con el apoyo de 50 cuadrillas de trabajadores.
¿Qué calles estarán cerradas hoy por el Bacheo nocturno de la CDMX?
Este lunes 25 de agosto, las labores se realizarán en Periférico, con cierres en ambos sentidos desde Paseo de la Reforma hasta Av. Cafetales. Los automovilistas podrán tomar vías alternas como:
- Av. Insurgentes
- Revolución
- Patriotismo
- Eje 10 Sur
- Calz. Acoxpa
- Calz. de la Virgen
- Eje 3 Oriente
- Av. Rojo Gómez
- Circuito Interior
- Eje 6 Norte
- Eje 5 Norte
- Río San Joaquín
Próximos cierres viales en CDMX por Bacheo nocturno
Además del Periférico, los trabajos continuarán en distintas fechas sobre avenidas estratégicas:
- 26 de agosto: Eje 4 Oriente
- 27 de agosto: Eje 5 Norte
- 28 de agosto: Eje 1 Sur
- 29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma
- 30 de agosto: Av. Oceanía
- 31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa
- 1 de septiembre: Canal de Tezontle
- 2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad
[PUEDES LEER: ¡Precaución! Hay encharcamientos en estas zonas por lluvias en CDMX]
Las autoridades piden a los conductores planear sus traslados y, en la medida de lo posible, usar vías alternas durante las noches en que se realicen los trabajos de rehabilitación.
La Secretaría de Obras y Servicios destacó que los avances del programa se informarán a través de redes sociales oficiales, con el fin de mantener actualizada a la ciudadanía.