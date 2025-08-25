| Uno TV | CDMX

GENERANDO AUDIO...

Bacheo en avenidas de CDMX. Foto: UnoTV

Si planeas salir de noche en la Ciudad de México (CDMX), toma precauciones, pues varias avenidas principales estarán cerradas por trabajos de bacheo nocturno. El Gobierno capitalino arrancó este programa con la finalidad de mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México puso en marcha el Programa de Bacheo Programado Nocturno, que se llevarán a cabo cierres temporales en varias avenidas principales en un horario de 22:00 a 05:00 horas.

Los trabajos cubrirán 217 vialidades primarias que suman más de mil kilómetros en la capital, con el apoyo de 50 cuadrillas de trabajadores.

¿Qué calles estarán cerradas hoy por el Bacheo nocturno de la CDMX?

Este lunes 25 de agosto, las labores se realizarán en Periférico, con cierres en ambos sentidos desde Paseo de la Reforma hasta Av. Cafetales. Los automovilistas podrán tomar vías alternas como:

Av. Insurgentes

Revolución

Patriotismo

Eje 10 Sur

Calz. Acoxpa

Calz. de la Virgen

Eje 3 Oriente

Av. Rojo Gómez

Circuito Interior

Eje 6 Norte

Eje 5 Norte

Río San Joaquín

Próximos cierres viales en CDMX por Bacheo nocturno

Además del Periférico, los trabajos continuarán en distintas fechas sobre avenidas estratégicas:

26 de agosto : Eje 4 Oriente

: Eje 4 Oriente 27 de agosto : Eje 5 Norte

: Eje 5 Norte 28 de agosto : Eje 1 Sur

: Eje 1 Sur 29 de agosto : Av. Paseo de la Reforma

: Av. Paseo de la Reforma 30 de agosto : Av. Oceanía

: Av. Oceanía 31 de agosto : Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa 1 de septiembre : Canal de Tezontle

: Canal de Tezontle 2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

Las autoridades piden a los conductores planear sus traslados y, en la medida de lo posible, usar vías alternas durante las noches en que se realicen los trabajos de rehabilitación.

La Secretaría de Obras y Servicios destacó que los avances del programa se informarán a través de redes sociales oficiales, con el fin de mantener actualizada a la ciudadanía.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]