Bacheo nocturno en CDMX: avenidas que cerrarán este fin de semana y alternativas viales

Piden a automovilistas tomar precauciones. Foto: IA

El Programa Integral de Bacheo Nocturno continúa durante este fin de semana, como anunciaron las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), anteriormente.

Cabe recordar que el objetivo es reparar mil kilómetros de vialidades en 100 días consecutivos, atendiendo un promedio de 10 kilómetros por noche.

Si contemplas salir a algún lugar o evento en las inmediaciones de la capital durante estos días, en Unotv.com te contamos las avenidas que cerrarán, así como las alternativas viales.

Avenidas que cerrarán por el bacheo nocturno en CDMX de este fin de semana

Por días, las avenidas en las que trabajarán y rehabilitarán desde este viernes son:

22 de agosto: Eje 2 Oriente , con cierre de carriles en sentido sur a norte, de Periférico Sur a Periférico Norte, de 22:00 a 02:00 horas, y posteriormente los carriles en sentido norte sur, de 02:00 a 05:00 horas.

, con cierre de carriles en sentido sur a norte, de Periférico Sur a Periférico Norte, de 22:00 a 02:00 horas, y posteriormente los carriles en sentido norte sur, de 02:00 a 05:00 horas. 23 de agosto: Canal de Apatlaco , con cierre en ambos sentidos, de calle Galeana a calle Literatos.

, con cierre en ambos sentidos, de calle Galeana a calle Literatos. 24 de agosto: Canal de Tezontle, con cierre de carriles del poniente a oriente, de Calzada de la Viga a Periférico, de 22:00 a 02:00 horas, posteriormente, los carriles de oriente a poniente, con cierre de las 02:00 a las 05:00 horas.

¿Cuáles son las alternativas viales por el bacheo nocturno en CDMX del fin de semana?

Para el viernes, las alternativas viales se encuentran en:

Avenida División del Norte

Avenida Canal de Miramontes

Francisco del Paso y Troncoso

Eduardo Molina

Plutarco Elías Calles

Viaducto Tlalpan

Alternativas viales para el sábado 23 de agosto:

Juan N. Álvarez

Canal de Tezontle

Avenida Girasol

Para el domingo, las alternativas para los conductores son:

Avenida Juan N. Álvarez

Plutarco Elías Calles

Eje 4 Sur

Eje 5 Sur

Eje 6 Sur

Ferrocarril de Río Frío

Avenida Canal de Apatlaco

Autoridades piden a automovilistas tomar precauciones con el bacheo nocturno en CDMX

El Gobierno de CDMX busca rehabilitar las 217 vialidades primarias de la ciudad, que, en conjunto, suman más de mil kilómetros lineales.

Ante las obras, se pide que los automovilistas tomen precauciones y estén atentos a los avisos de las autoridades, ya que el programa continuará hasta septiembre, con obras en distintas vialidades.

En específico, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) detalló que en los próximos días dará información más precisa sobre los cierres programados del 26 de agosto al 2 de septiembre.

