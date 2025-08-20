Bacheo nocturno en CDMX: consulta aquí avenidas que cerrarán hoy

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, el programa de bacheo nocturno ya inició. Foto: IA

El día de ayer la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, dio el banderazo inicial del Programa Integral de Bacheo Nocturno, el cual se prevé que dure 100 días consecutivos, se atiendan mil kilómetros de vialidades y se reparen 10 kilómetros por noche. Por ello, se cerrarán diversas vialidades.

“Lo hacemos de manera nocturna porque queremos afectar lo menos posible a la población; de día sería imposible intervenir estas grandes avenidas por la magnitud del tránsito”, explicó la mandataria.

¿Qué vialidades de CDMX cerrarán por la noche?

El programa inició ayer, sin embargo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse-CDMX) compartió el calendario de actividades del 20 de agosto al 2 de septiembre; el inicio de los trabajos de bacheo es de las 22:00 a la 05:00 horas. Las fechas quedan de la siguiente manera:

20 de agosto: Avenida Insurgentes. Cierre de carriles en sentido norte-sur de Calzada Ticomán a Retorno del Duque.

21 de agosto: José Loreto Fabela, con cierre de carriles en ambos sentidos, de Av. Oceanía a Eje 6 Norte.

22 de agosto: Eje 2 Oriente, con cierre de carriles en sentido sur a norte, de Periférico Sur a Periférico Norte, de 22:00 a 02:00 horas, y posteriormente los carriles en sentido norte sur, de 02:00 a 05:00 horas.

24 de agosto: Canal de Tezontle, con cierre de carriles del poniente a oriente, de Calzada de la Viga a Periférico, de 22:00 a 02:00 horas, posteriormente, los carriles de oriente a poniente, con cierre de las 02:00 a las 05:00 horas.

25 de agosto: Periférico ambos sentidos de Paseo de la Reforma a Cafetales.

26 de agosto: Eje 4 Oriente

27 de agosto: Eje 5 Norte

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

La Secretaría de Obras de CDMX precisó que en unos días indicará con precisión el cierre de carriles de las fechas del 26 de agosto al 2 de septiembre. Así que ya lo saben automovilistas, estén atentos a los avisos.

La meta es atender las 217 vialidades primarias que componen la capital, y que conjuntamente representan más de mil kilómetros lineales. Las calles no primarias le corresponden a las alcaldías.

