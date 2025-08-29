Bacheo nocturno en CDMX: ¿qué avenidas cerrarán este fin de semana?

GENERANDO AUDIO...

Bacheo nocturno en CDMX. Foto: IA

El bacheo nocturno en la Ciudad de México (CDMX) ha sido implementado desde hace unos días en las calles de la capital. Por las obras, el Gobierno local compartió un calendario en el que menciona las vialidades donde se harán los trabajos cada noche.

¿Qué calles intervendrán por el bacheo nocturno en CDMX este fin de semana?

La Ciudad de México continúa con su Programa de Bacheo Programado Nocturno y este fin de semana los cierres viales afectarán a tres de las avenidas principales de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), los trabajos se realizarán en:

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

En un horario de 22:00 a 5:00 horas.

Próximos cierres por bacheo en la capital

La Sobse compartió el calendario de vialidades que serán intervenidas en los próximos días:

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

Recomendaciones a conductores

La Secretaría pidió a la ciudadanía planear con anticipación sus recorridos y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales, donde se actualizan en tiempo real las alternativas viales.

