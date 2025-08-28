Bacheo nocturno en CDMX: ¿qué vialidades cerrarán este 28 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

Recomiendan a automovilistas tomar precauciones. Foto: IA

El bacheo nocturno en Ciudad de México (CDMX) ha sido implementado desde hace unos días en las calles de la capital. Por las obras, el Gobierno de CDMX compartió un calendario en el que menciona las vialidades donde se harán los trabajos cada noche.

En Unotv.com te contamos qué vialidades cerrarán este jueves 28 de agosto por el bacheo nocturno en CDMX.

¿Qué calles intervendrán por el bacheo nocturno en CDMX hoy?

La Ciudad de México continúa con su Programa de Bacheo Programado Nocturno y este jueves 28 de agosto los cierres viales afectarán a una de las avenidas principales de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), los trabajos se realizarán en Eje 1 Sur, en un horario de 22:00 a 5:00 horas del viernes.

Durante este lapso la vialidad permanecerá cerrada, lo que podría generar complicaciones en la zona.

Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas evitar circular por Eje 1 Sur esta noche y optar por rutas alternas para reducir tiempos de traslado, por lo que deben estar atentos a las indicaciones compartidas en canales oficiales.

Programa de bacheo nocturno en CDMX

El operativo forma parte del Programa de Bacheo Programado Nocturno, que contempla la rehabilitación de 217 vialidades primarias en la capital, con un alcance de más de mil kilómetros de superficie.

En estas labores participan 50 cuadrillas de trabajadores, que avanzan en diferentes puntos de la ciudad durante la noche para minimizar afectaciones al tránsito.

Próximos cierres por bacheo en la capital

La Sobse compartió el calendario de vialidades que serán intervenidas en los próximos días:

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

Recomendaciones a conductores

La Secretaría pidió a la ciudadanía planear con anticipación sus recorridos y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales, donde se actualizan en tiempo real las alternativas viales.

