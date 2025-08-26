Bacheo nocturno en CDMX: vías alternas y avenidas que cerrarán esta noche
Recuerda que por el Programa de Bacheo Programado Nocturno en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizará cierres temporales en un horario de 22:00 a 5:00 horas, por lo que deberás tomar precauciones y no circular por el tramo en el que se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación del pavimento.
Las labores cubrirán 217 vialidades primarias que suman más de mil kilómetros en la capital, con el apoyo de 50 cuadrillas de trabajadores.
¿Qué calles estarán cerradas hoy por el Bacheo nocturno de la CDMX?
- Este martes 26 de agosto, las labores se realizarán en el Eje 4 Oriente.
Próximos cierres viales en CDMX por Bacheo nocturno
Otras vialidades importantes serán intervenidas también; la Sobse informó el siguiente calendario:
- 27 de agosto: Eje 5 Norte
- 28 de agosto: Eje 1 Sur
- 29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma
- 30 de agosto: Av. Oceanía
- 31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa
- 1 de septiembre: Canal de Tezontle
- 2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad
Las autoridades de la CDMX han pedido a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas, para las noches en que se lleven a cabo los bacheos. También exhorta a informarse sobre los cierres programados en las redes sociales oficiales de la Sobse, donde se publicarán en tiempo real las alternativas viales.