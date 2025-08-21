Bacheo nocturno en CDMX:¿Qué avenidas estarán cerradas este 20 y 21 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

Avenida Insurgentes. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX) se realiza el Programa Integral de Bacheo Nocturno, el cual, prevén, durará 100 días consecutivos para atender mil kilómetros de vialidades, reparando 10 kilómetros por noche.

Debido a este programa, algunas vialidades serán cerradas.

¿Qué avenidas serán cerradas durante la noche del 20 de agosto y madrugada del 21 de agosto?

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, la noche de este 20 de agosto y madrugada del 21 de agosto, las siguientes vialidades de la CDMX permanecerán cerradas:

Avenida Insurgentes: En dirección al sur desde Viaducto Miguel Alemán, hasta el retorno del Duque de 10:00 PM a 5:00 AM.

En dirección al sur desde Viaducto Miguel Alemán, hasta el retorno del Duque de 10:00 PM a 5:00 AM. Avenida Insurgentes: Al sur entre Eje 6 norte y calzada Ticomán y Circuito Interior, de 10:00 PM a 5:00 AM.

Al sur entre Eje 6 norte y calzada Ticomán y Circuito Interior, de 10:00 PM a 5:00 AM. Avenida Insurgentes: En dirección al sur, desde Circuito Interior, hasta Viaducto Miguel Alemán, de 10:00 PM a 5:00 AM.

La meta del programa es atender las 217 vialidades primarias que componen la capital, y que conjuntamente representan más de mil kilómetros lineales.

Las calles no primarias le corresponden a las alcaldías.