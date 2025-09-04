“Bájale”: Sandra Cuevas se lanza contra periodista Carlos Jiménez tras criticar su rodada en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Sandra Cuevas se lanzó contra Carlos Jiménez (C4). Foto: Cuartoscuro / Archivo

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, convocó una rodada el fin de semana, evento que dejó como saldo una persona muerta y varios vehículos decomisados por autoridades de la Ciudad de México (CDMX). Ante este escenario, el periodista Carlos Jiménez (C4) cuestionó la actividad, a lo que Cuevas le respondió que él “no era mejor que un delincuente“. Además, aseguró que un grupo delictivo le paga al comunicador.

¿Qué le dijo Sandra Cuevas a C4?

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Cuevas amenazó al periodista con revelar presuntos vínculos con un grupo delictivo que, según ella, lo financia.

“Ya bájale de hue…, Jiménez, porque tú me pegas y me pegas. Hay mucha gente que se quiere tomar fotos. También hay gente que ya vivió lo que tenía que vivir, ya estuvo en la cárcel y hoy está viviendo otra vida. Tú no eres mejor que un delincuente, y no los estoy defendiendo, porque tú cobras para hablar mal o bien de alguien. Le pegas a un grupo delictivo, pero al otro no le pegas, lo proteges, porque es el que te paga”.

Asimismo, le pidió que dejara de meterse en sus relaciones personales, advirtiéndole que, de no hacerlo, revelaría la identidad de la persona con la que, supuestamente, el periodista sostiene una relación sentimental.

“Entonces, déjame en paz y deja de poner cosas que no son ciertas. Te pido que no te metas en mis relaciones. Me levanto y me acuesto con quien quiera. Yo no publico con el güey que tú andas. No me gusta hablar de más, respeto la vida privada de todas las personas. Te pido de favor que, si no quieres que publique con el güey con el que te acuestas, mira, respeta. Ya son muchas veces que te metes conmigo porque te pagan”.

El conflicto estalló luego de que C4 informara sobre el saldo de la rodada convocada por Cuevas. Además, mencionó que muchas de las personas que asistieron al evento tienen antecedentes penales.

Sandra Cuevas, por su parte, aseguró que la persona que perdió la vida no formaba parte de la rodada, ya que el accidente ocurrió en otro lugar.

Responde Carlos Jiménez

A través de su programa, el periodista especializado en temas de seguridad respondió y presentó el testimonio de la mamá de la persona fallecida, quien confirmó que asistió al evento.

Sobre las amenazas, C4 aseguró que Cuevas le causa risa: