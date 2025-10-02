Balacera en la colonia Juárez deja un menor muerto y otro detenido tras asalto

Intento de asalto en la colonia Juárez dejó un joven muerto y otro detenido; SSC CDMX aseguró que trabajará con Fiscalía para investigar.
Un intento de asalto en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, terminó con un joven muerto y otro detenido, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron este jueves 2 de octubre en la calle Versalles, cuando dos personas intentaron despojar de su camioneta a un conductor.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, explicó que elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaban un patrullaje cuando sorprendieron a los jóvenes. Al marcarles el alto, uno de ellos apuntó con un arma de fuego a los oficiales, quienes repelieron la agresión.

Como resultado, el agresor, de aproximadamente 17 años, perdió la vida en el lugar tras ser atendido por paramédicos. La zona fue acordonada y quedó a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México para las investigaciones correspondientes.

Detienen a un menor de edad tras persecución

El segundo implicado, un joven que dijo tener 16 años, intentó escapar, pero fue detenido tras una breve persecución. Posteriormente, quedó bajo resguardo y será puesto a disposición del Ministerio Público.

La víctima del intento de asalto resultó ilesa y presentará su denuncia formal ante las autoridades.

El secretario de Seguridad capitalino aseguró que trabajarán junto a la Fiscalía CDMX para evitar que el caso quede impune y reiteró el compromiso de la institución para proteger a la ciudadanía.

La SSC pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y reiteró que continuará con patrullajes preventivos en la zona.

