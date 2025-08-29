Bebé abandonada en baños del Metro muere; el de Tacubaya está estable

GENERANDO AUDIO...

Bebé abandonada en Balbuena falleció, informó IMSS Bienestar. Foto: Getty

El IMSS Bienestar informó el estado de salud de los dos bebés que fueron abandonados en la Ciudad de México en días recientes. De acuerdo con el organismo, la menor localizada en los baños públicos de la estación UAM Iztapalapa falleció este 28 de agosto, mientras que el bebé hallado en Tacubaya permanece estable y bajo observación médica.

Bebé hallada en baños de UAM Iztapalapa falleció

La bebé, de sexo femenino, fue trasladada el pasado 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, donde su condición fue reportada como reservada.

El IMSS Bienestar detalló que la menor presentó hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo y fallas multiorgánicas, complicaciones que provocaron su fallecimiento el 28 de agosto a las 14:45 horas.

Tras el deceso, se notificó de manera inmediata a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes.

Bebé abandonado en Tacubaya sigue en recuperación

En contraste, el bebé de sexo masculino encontrado el 23 de agosto en la zona de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, permanece en el Hospital Pediátrico de Tacubaya.

De acuerdo con el IMSS Bienestar, el menor continúa estable, en recuperación y bajo atención médica especializada.

La institución precisó que se mantiene en coordinación con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para dar seguimiento al caso.

