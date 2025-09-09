GENERANDO AUDIO...

El IMSS Bienestar informó que la bebé abandonada en la Ciudad de México (CDMX) continúa recibiendo atención médica especializada en el Hospital Pediátrico La Villa, permaneciendo con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente. Debido a sus condiciones de salud, su estado se reporta grave con pronóstico reservado.

La menor, una recién nacida de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue hallada el pasado 6 de septiembre en la calzada de Los Misterios, colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, envuelta en una chamarra roja con manchas hemáticas, según el boletín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Un ciudadano alertó a los elementos de la SSC mientras circulaba en bicicleta tras escuchar el llanto del bebé. Los uniformados se trasladaron al lugar, protegieron a la menor del frío y solicitaron los servicios de emergencia, brindándole calor y atención inmediata hasta la llegada de los paramédicos.

El personal médico del hospital diagnosticó a la bebé con pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto, manteniéndola estable dentro de su estado grave.

Las autoridades de la CDMX realizan el seguimiento a través de cámaras de videovigilancia para localizar a los padres de la bebé y dieron parte al agente del Ministerio Público, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes y garantizar el resguardo adecuado de la recién nacida.