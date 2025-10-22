GENERANDO AUDIO...

Amar más allá de la sangre. Así describe Mónica Vázquez Carmona, psicóloga infantil y madre adoptiva, lo que para ella fue un proceso largo, lleno de estigmas, pero también de amor incondicional.

Durante siete años, Mónica y su esposo enfrentaron trámites, estudios psicológicos y prejuicios sociales antes de poder adoptar. Su historia refleja que, aunque el proceso es complejo, la adopción en México sigue siendo una esperanza real para miles de menores.

“Tuve la oportunidad de adoptar y ser adoptada por dos pequeños, una niña y un niño, se llevan siete años y actualmente tienen 25 y 18 años”. Mónica Vázquez Carmona, psicóloga infantil y madre adoptiva

El camino de la adopción en México

De acuerdo con Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar, el proceso de adopción en México es largo y minucioso.

“El proceso de adopción es supercomplicado en nuestro país y se entiende, porque tenemos que garantizar la vida del menor. Estudios psicológicos, estudios de drogas, te van a pedir donde trabajas, cuánto tiempo llevas ahí”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

Antes de conceder una adopción, el sistema revisa antecedentes familiares, laborales, psicológicos y médicos de los solicitantes. También verifica que no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios ni de agresores sexuales.

Una vez otorgada la adopción, el juez familiar realiza supervisiones semestrales durante tres años, con reportes para asegurar el bienestar del menor.

Miles de niñas y niños aún esperan un hogar

En México, entre 25 mil y 30 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de asistencia social, aunque la mayoría podría regresar con sus familias biológicas. Aun así, el DIF reporta 2 mil 858 adopciones concluidas de 2014 a 2025, y más de 4 mil 300 en trámite.

“México sí adopta, pero el reto está en los tiempos y los procesos”. Luis Peña, encargado de Despacho de la Dirección General de Representación Jurídica DIF

El amor más allá de la biología

Mónica, además de madre adoptiva, es terapeuta infantil. Aconseja que los menores sepan desde temprana edad que son adoptados, para evitar el impacto emocional en la adolescencia.

“Estos pequeños llegan a veces a tomar ciertas formas de la personalidad del papá y de la mamá, se mimetizan, y eso ayuda muchísimo”. Mónica Vázquez Carmona, psicóloga infantil y madre adoptiva

Para ella, los requisitos y supervisiones no deberían ser sólo para padres adoptivos, sino también para los biológicos.