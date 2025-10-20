Bebés abandonados: seres indefensos arrojados a su suerte

GENERANDO AUDIO...

Con su llanto, se aferran a la vida. En calles, banquetas o debajo de puentes, recién nacidos son dejados a su suerte, expuestos al frío, la lluvia y el peligro. Policías capitalinos se han convertido en los primeros en responder a su grito de auxilio.

Bebé hallado bajo un puente en Tacubaya

El 23 de agosto de 2025, el policía Daniel Espina, del Cuadrante 9 Tacubaya, recibió una llamada de emergencia: un menor abandonado en la avenida Jalisco, esquina con Periférico.

“8:30 de la noche, un día normal de patrullaje, sale una emergencia por 911, se coordina con el C2 de un menor abandonado en la avenida Jalisco, esquina Periférico. Era abajo de un puente y me dirijo al lugar, llego, desciendo de la unidad y escucho los llantos del bebé”. Daniel Espina, policía Cuadrante 9 Tacubaya

El oficial lo tomó en brazos, lo cubrió con su chamarra y encendió la calefacción de la patrulla mientras esperaba una ambulancia.

“Lo primero que hice fue tomarlo en mis brazos para el resguardo y me dirijo a mi patrulla, como estaba lloviendo, la cobijita estaba mojada. Pido una ambulancia, prendo el aire de mi patrulla, la calefacción, le cambio la cobija, le pongo mi chamarra”. Daniel Espina, policía Cuadrante 9 Tacubaya

El pequeño fue trasladado con síntomas de hipotermia y deshidratación a un hospital cercano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Bebés en peligro: el abandono es un delito

El especialista en Derecho Familiar, Hugo Alejandro Gutiérrez, explicó que en estos casos “primero se canaliza al bebé a servicios médicos”. Posteriormente, el Ministerio Público abre una carpeta de investigación, pues el abandono es un delito de oficio.

“Si el menor está bien, se analiza si se busca a los padres por intento de homicidio o por abandono. Si no aparecen, se determina si el niño es susceptible de adopción”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

Las sanciones por abandono de menores van de uno a cuatro años de prisión. Sin embargo, al ser delitos considerados leves, los responsables suelen salir bajo fianza.

“Van de uno a cuatro años de prisión, son realmente leves porque si hacemos el cálculo salen bajo caución, quiere decir que si pagan una fianza van a salir; ahora, si dejas a un bebé desprotegido podría pasar de abandono a un intento de homicidio porque sabías que el bebé no era capaz de vivir por sí solo”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

Otro caso: una bebé nació y fue dejada en plena avenida

El 5 de septiembre de 2025, cámaras captaron a una mujer que dio a luz en plena avenida, cerca de La Villa, y abandonó a la recién nacida.

El policía Miguel Ángel García Cobos, del Sector Tepeyac, llegó para rescatarla.

“Impotencia por no poder hacer más por la bebé y coraje por la forma en que la dejaron”. Miguel Ángel García Cobos, policía Sector Tepeyac

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Cifras que alarman

De acuerdo con datos recopilados por Uno TV, entre 2022 y 2025 se han registrado entre 100 y 150 bebés abandonados cada año en México, principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Los policías que han atendido estos casos dicen que algo cambió en ellos.

“Te sale el lado humano, uno como policía también es papá”. Daniel Espina, policía Cuadrante 9 Tacubaya

Hoy, estos oficiales son ejemplo de empatía y compromiso con la vida, mientras los bebés rescatados esperan una segunda oportunidad.