GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Vidas que apenas comenzaban, inocencias arrojadas a la intemperie. Los bebés abandonados son una herida abierta en la Ciudad de México, donde la pobreza, la violencia y el miedo se mezclan en historias que marcan para siempre.

Causas del abandono: cuando la desesperación supera al amor

De acuerdo con Mónica Vázquez Carmona, psicóloga infantil y madre adoptiva, muchas veces el abandono ocurre por las siguientes circunstancias:

Pobreza extrema

Violencia doméstica

Abusos sexuales

No siempre se trata de falta de amor, sino de contextos en los que proteger a un hijo se vuelve imposible.

¿Qué pasa con los bebés tras el rescate?

Cuando un bebé es localizado, la autoridad debe determinar si existen familiares que puedan hacerse cargo.

El especialista en Derecho Familiar, Hugo Alejandro Gutiérrez, explica que:

“En el caso de que sí encontremos a los papás, que sepamos quiénes son, hay que buscar a los familiares más cercanos, quienes pueden ser abuelos paternos, abuelos maternos, tíos o cualquier familiar”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

Sin embargo, no todos los lazos familiares garantizan protección.

“En muchas ocasiones las familias también vienen de una situación disfuncional y el juez de lo familiar va a determinar con quién va a estar mejor, si con esos familiares que son disfuncionales o con el Estado”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

El papel del DIF y las alternativas de cuidado

Cuando no hay condiciones familiares seguras, los bebés quedan bajo resguardo del DIF, que mantiene la guardia y custodia temporal.

“El DIF es quien canaliza después a los niños con las instituciones para dar en adopción. El DIF como tal no da en adopción a los niños, para eso están las instituciones”. Hugo Alejandro Gutiérrez, especialista en Derecho Familiar

Estas opciones incluyen orfanatos, casas de asistencia o asociaciones civiles, donde se brinda atención mientras se define su situación legal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Un resguardo temporal con corazón

El acogimiento familiar es una figura reconocida en todo México desde 2014, establecida en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Según Luis Peña, encargado de despacho de la Dirección General de Representación Jurídica del DIF, esta medida permite que personas comunes brinden cuidado temporal a un niño separado de su familia por abandono o violencia.

“Es una figura regulada en todo México, que permite que personas como tú y yo brinden en sus hogares, cuidado temporal a una niña, niño o adolescente que lo necesita porque fue separado de su familia biológica”. Luis Peña, encargado de despacho de la Dirección General de Representación Jurídica del DIF

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Un camino largo hacia el hogar definitivo

El objetivo principal es que cada bebé encuentre un hogar permanente, pero el proceso de adopción puede tardar hasta dos años. Mientras tanto, el acogimiento familiar representa una oportunidad de vida digna y protección emocional para los más frágiles.