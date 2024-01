“Apoyo a las mujeres”: Bellakath habla de Dani Flow tras dichos polémicos del cantante

Después de que el cantante Dani Flow se disculpara por los comentarios misóginos que realizó en una entrevista, muchas celebridades del medio del espectáculo comenzaron a dar su opinión en torno al tema. Una de ellas fue Bellakath, con quien, recientemente, el reggaetonero lanzó uno de sus éxitos más conocidos: “Regaetón champangne”.

Durante las preguntas de los reporteros, la intérprete de “Gatita” dio su opinión sobre las declaraciones de su compañero.

“Yo la verdad estoy enfocada en mis cosas. No he tenido tiempo de meterme en chismes. Habría que ver el pódcast completo para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, y espero que les gusten mis canciones, pero también apoyo a mi compañero”.

Ante las preguntas de los reporteros, Bellakath no dudó en expresar su punto de vista sobre las disculpas ofrecidas por su colega. La cantante compartió su opinión, de manera clara y contundente. La artista destacó que no ha visto las declaraciones de Dani Flow, por lo que sus cometarios fueron cuidadosos.

“Necesito yo ver que es lo que dijo mi compañero y estudiarlo. La verdad, no he tenido tiempo de estar en las redes sociales”.

La relación profesional entre Bellakath y Dani Flow ha sido destacada en la escena musical, especialmente con el lanzamiento de “Reggaetón Champagne”, que ha cosechado éxito en plataformas de streaming y redes sociales.

Respecto a los comentarios que Danna Paola realizó recientemente, en contra de Dani Flow, la cantante del cumbiatón mencionó lo siguiente:

“Dana Paola no ha criticado mi trabajo de ninguna manera. De hecho, Danna Paola me invitó a su concierto hace unos meses. Estuvo muy bonito su concierto, a mí me gusta su música desde chiquita. Espero que algún día hagamos una colaboración. La única canción en la que se habla mal es la de “Reageton Champange”. Esto es para que se den cuenta de que no sólo los hombres pueden cantar cosas, sino también las mujeres podemos hacerlo”.

Bellakath