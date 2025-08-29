GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Obras y Servicios CDMX

La nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan, “La Gran Tenochtitlán”, busca transformar la movilidad en la Ciudad de México, de acuerdo con el Gobierno local. Con un trazo de más de 30 kilómetros, conectará desde Tlaxcoaque hasta Renato Leduc y atravesará cinco alcaldías. El proyecto busca mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación y dar un impulso económico a la zona.

La infraestructura contará con tres tipos de confinamiento, de acuerdo con el tramo:

Ciclovía con jardinera , delimitada por guarniciones.

, delimitada por guarniciones. Ciclovía con guarnición directa.

directa. Ciclovía con macetones y pintura en piso, bajo esquema de urbanismo táctico.

Actualmente, existe una fase piloto de 1.5 kilómetros, entre Lucas Alamán y Metro Chabacano, donde ya se realizaron rodadas exploratorias con colectivos ciclistas.

Problemática que busca resolver

De acuerdo con el proyecto de “La Gran Tenochtitlán”, la capital enfrenta una crisis de movilidad marcada por un metro colapsado, aumento del uso de autos privados e inseguridad para ciclistas. Entre 2019 y noviembre de 2023 murieron mil 689 ciclistas atropellados en CDMX, según cifras de la Fiscalía.

Casos como el de Tiffany, quien murió atropellada en noviembre de 2023 en avenida Chapultepec, han detonado protestas y exigencias de infraestructura más segura. Ejemplos como la ciclovía de Insurgentes, que aumentó su uso en 275% desde su creación en pandemia, muestran el potencial de este tipo de proyectos.

Según cifras oficiales, desde la puesta en marcha de la ciclovía, el número de usuarios que usan esta vía aumentó un 275% y la aceptación general de los usuarios es del 89%, lo que para el Gobierno confirma que “trae mejoras a la calidad de vida de los usuarios”.

Críticas a la ciclovía de Tlalpan

No todos ven con buenos ojos la obra; por ejemplo, trabajadoras sexuales de la zona aseguran que el proyecto las obligará a desplazarse a calles interiores, afectando su actividad, por lo que se han manifestado en la zona, incluso la han bloqueado para ser escuchadas.

Por otro lado, automovilistas y algunos comerciantes señalan que la reducción de carriles generará más tráfico y caos vial; además de pérdida de clientes y una disminución de sus ingresos.

Lo cierto es que la ciclovía de Tlalpan sigue en fase de socialización y pruebas, pero su implementación definitiva será un parteaguas en la movilidad de la CDMX.

