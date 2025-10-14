GENERANDO AUDIO...

El programa ayuda a emprendedores. Foto: Cuartoscuro

La alcaldía La Magdalena Contreras anunció el inicio del programa Bienestar para el Emprendimiento 2025, que busca fortalecer la economía local mediante apoyos directos de hasta 12 mil pesos a personas con micro y pequeños negocios.

Este programa está dirigido a mayores de edad residentes en la demarcación, que cuenten con un proyecto productivo en marcha o en etapa inicial. El objetivo es impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial y apoyar la actividad económica local en contextos de vulnerabilidad.

Requisitos del programa Bienestar para el Emprendimiento 2025

Para participar en el programa Bienestar para el Emprendimiento 2025, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad y residir en La Magdalena Contreras

y residir en Tener un proyecto productivo en desarrollo o en fase inicial

en desarrollo o en fase inicial Presentar identificación oficial vigente , comprobante de domicilio y CURP

, y Llenar el formulario de solicitud, disponible en línea o en los módulos presenciales designados por la alcaldía

El cumplimiento de estos criterios es indispensable para acceder al apoyo económico de 12 mil pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Fechas de registro y recepción de documentos

El registro para el Bienestar para el Emprendimiento 2025 estará abierto durante octubre de 2025, y se otorgarán 500 apoyos en total.

Los interesados podrán registrarse de dos maneras:

En línea , a través del sitio oficial de la alcaldía Magdalena Contreras

, a través del de la alcaldía Magdalena Contreras Presencial, en los módulos de atención ciudadana habilitados en la demarcación

La recepción de documentos se realizará en el vestíbulo del Foro Cultural, ubicado en Camino Real de Contreras No. 27, Col. La Concepción, de 10:00 a 16:30 horas.

Las fechas para entregar documentos serán las siguientes:

30 de octubre de 2025 : apellidos que inicien con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y LL

: apellidos que inicien con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y LL 31 de octubre de 2025: apellidos que inicien con M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

Se recomienda acudir puntualmente el día asignado para asegurar el registro y aumentar las posibilidades de recibir el apoyo.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el registro, se deberá presentar original y copia legible de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

(INE, pasaporte o cédula profesional) Comprobante de domicilio del negocio con antigüedad no mayor a tres meses

del negocio con antigüedad no mayor a tres meses CURP vigente

Evidencia del funcionamiento actual del negocio , como fotografías o documentos que acrediten su operación

, como fotografías o documentos que acrediten su operación Descripción breve del uso del apoyo económico de 12 mil pesos

Cumplir con todos los requisitos garantiza que la solicitud sea evaluada correctamente y que los interesados puedan acceder al beneficio.

El programa Bienestar para el Emprendimiento 2025 representa una oportunidad para fortalecer la economía local en La Magdalena Contreras, apoyando a emprendedores y microempresas en sus primeras etapas de desarrollo.