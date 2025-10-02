Blindan Palacio Nacional y la Catedral por marchas del 2 de octubre

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades se alistan para la llegada de los contingentes. Foto: Julio Sánchez

En el centro de la Ciudad de México (CDMX), a unas horas de las movilizaciones por el 2 de octubre, el Palacio Nacional luce completamente blindado. Vallas metálicas, de unos 2 metros de altura, resguardan el inmueble, también la Catedral Metropolitana.

De la misma manera, las autoridades tienen listos extintores para ser utilizados por elementos de la policía, en caso de que se requiera.

¿A qué hora y dónde inicia la marcha conmemorativa por el 2 de octubre en CDMX?

Este jueves se cumplen 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que se llevará a cabo la tradicional marcha en memoria del movimiento estudiantil de 1968.

Universitarios, colectivos sociales y agrupaciones civiles se concentrarán en distintos puntos de la CDMX para participar en la movilización.

De acuerdo con la convocatoria, los contingentes comenzarán a reunirse en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a partir del mediodía. La marcha tiene previsto iniciar a las 16:00 horas, rumbo al Zócalo capitalino.

¿Cuál es la ruta de la marcha?

La ruta confirmada para este 2025 será la siguiente:

Inicio en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar previsiones, ya que durante la tarde habrá cortes a la circulación en avenidas principales del Centro Histórico.

