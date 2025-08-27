Marchas, protestas y eventos culturales se esperan este miércoles 27 de agosto en la CDMX

| 07:16 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas Hoy Cdmx Concentraciones
Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este miércoles 27 de agosto 7 concentraciones, 3 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital.

Cuauhtémoc

  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 en el Congreso de la CDMX, 12:00 en Parque Francisco Primo de Verdad y en el Jardín Luis Pasteur
    • Demanda: espacios de consumo regulado y diálogo político en torno a la cannabis
    • Aforo: 100
  • Movimiento Antorchista de la CDMX
    • Hora: 10:00
    • Lugares: Ángel de la Independencia, Alameda Central, Senado de la República
    • Demanda: autorización para compra de predio destinado a vivienda popular en Tláhuac
    • Aforo: 200
  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: pago de finiquitos y utilidades del Fideicomiso F/100
    • Aforo: 120
  • Coordinadora Nacional Plan de Ayala
    • Hora: 10:00
    • Lugar: SEDATU
    • Demanda: derecho a la tierra y defensa de la soberanía nacional
    • Aforo: 30
  • Colectiva “Mercaditas Autogestivas Feministas”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
    • Demanda: denuncia por retiro de puesto de desayunos en Benito Juárez
    • Aforo: 15
  • Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX
    • Demanda: rechazo a desalojos arbitrarios de 22 familias
    • Aforo: 30

Gustavo A. Madero

  • Colectivo “Hasta Encontrarles”
    • Hora: 06:15
    • Lugar: estación Deportivo 18 de Marzo
    • Demanda: brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe
    • Aforo: 80

Iztapalapa

  • Movimiento Antorchista de la CDMX
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Calzada Ignacio Zaragoza
    • Demanda: autorización de vivienda popular
    • Aforo: incluido en el total de 200

Iztacalco

  • Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma
    • Hora: durante el día
    • Lugar: Secretaría de Vivienda
    • Demanda: contra desalojos
    • Aforo: 30

Xochimilco

  • Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución 58A
    • Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y por romper relaciones con Israel
    • Aforo: 35

Benito Juárez

  • Organizaciones en apoyo a Palestina
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Centro Comercial Mitikah
    • Demanda: mayores medidas de seguridad tras desplome de elevador y protesta contra comercios de origen judío
    • Aforo: 20

Coyoacán

  • Frente Feminista “Comandanta Ramona”
    • Hora: durante el día
    • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
    • Actividad: actos artístico-culturales rumbo al aniversario del ataque porril en Rectoría
    • Aforo: 50

Rodadas ciclistas

  • Club Ciclista Bici Rayos SME – 06:05 h | Torre de Reforma rumbo a Caseta La Venta, Cuajimalpa
  • Roma Bikers Cycling – 21:00 h | Parque México rumbo al Parque Ecoturístico El Arenal, Tlalpan
  • Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás – 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino por definir)
  • Azcapobike – 21:00 h | Parque de Bolsillo, Nueva Santa María rumbo a estadios en Benito Juárez y Coyoacán
  • UPPENSA Mini Mundialito ciclista – Actividad recreativa

Eventos culturales y artísticos

  • Shakira “Las mujeres no lloran” – 20:30 h, Estadio GNP Seguros, Iztacalco | Aforo: 70,000
  • Napoleón Sinfónico – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | Aforo: 9,000
  • Gracie Abrams “The Secret of Us Deluxe Tour” – 20:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | Aforo: 800
  • El Rey León (musical) – 20:00 h, Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | Aforo: 1,400
  • Lasso “Malcriado Tour” – 21:00 h, Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | Aforo: 3,165
  • Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | Aforo: 1,200
  • Además, continúan el Festival del Nopal en Reforma, la exposición lumínica “Sólo la luz” en Santa María la Ribera y las Vacaciones de Verano 2025 en el Zócalo.

