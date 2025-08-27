GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este miércoles 27 de agosto 7 concentraciones, 3 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital.

Cuauhtémoc

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 en el Congreso de la CDMX, 12:00 en Parque Francisco Primo de Verdad y en el Jardín Luis Pasteur Demanda: espacios de consumo regulado y diálogo político en torno a la cannabis Aforo: 100

Movimiento Antorchista de la CDMX Hora: 10:00 Lugares: Ángel de la Independencia, Alameda Central, Senado de la República Demanda: autorización para compra de predio destinado a vivienda popular en Tláhuac Aforo: 200

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora: 10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno Demanda: pago de finiquitos y utilidades del Fideicomiso F/100 Aforo: 120

Coordinadora Nacional Plan de Ayala Hora: 10:00 Lugar: SEDATU Demanda: derecho a la tierra y defensa de la soberanía nacional Aforo: 30

Colectiva “Mercaditas Autogestivas Feministas” Hora: 11:00 Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Demanda: denuncia por retiro de puesto de desayunos en Benito Juárez Aforo: 15

Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma Hora: 13:00 Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX Demanda: rechazo a desalojos arbitrarios de 22 familias Aforo: 30



Gustavo A. Madero

Colectivo “Hasta Encontrarles” Hora: 06:15 Lugar: estación Deportivo 18 de Marzo Demanda: brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe Aforo: 80



Iztapalapa

Movimiento Antorchista de la CDMX Hora: 10:00 Lugar: Calzada Ignacio Zaragoza Demanda: autorización de vivienda popular Aforo: incluido en el total de 200



Iztacalco

Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma Hora: durante el día Lugar: Secretaría de Vivienda Demanda: contra desalojos Aforo: 30



Xochimilco

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM Hora: 10:00 Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución 58A Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y por romper relaciones con Israel Aforo: 35



Benito Juárez

Organizaciones en apoyo a Palestina Hora: 11:00 Lugar: Centro Comercial Mitikah Demanda: mayores medidas de seguridad tras desplome de elevador y protesta contra comercios de origen judío Aforo: 20



Coyoacán

Frente Feminista “Comandanta Ramona” Hora: durante el día Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Actividad: actos artístico-culturales rumbo al aniversario del ataque porril en Rectoría Aforo: 50



Rodadas ciclistas

Club Ciclista Bici Rayos SME – 06:05 h | Torre de Reforma rumbo a Caseta La Venta, Cuajimalpa

– 06:05 h | Torre de Reforma rumbo a Caseta La Venta, Cuajimalpa Roma Bikers Cycling – 21:00 h | Parque México rumbo al Parque Ecoturístico El Arenal, Tlalpan

– 21:00 h | Parque México rumbo al Parque Ecoturístico El Arenal, Tlalpan Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás – 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino por definir)

– 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino por definir) Azcapobike – 21:00 h | Parque de Bolsillo, Nueva Santa María rumbo a estadios en Benito Juárez y Coyoacán

– 21:00 h | Parque de Bolsillo, Nueva Santa María rumbo a estadios en Benito Juárez y Coyoacán UPPENSA Mini Mundialito ciclista – Actividad recreativa

Eventos culturales y artísticos

Shakira “Las mujeres no lloran” – 20:30 h, Estadio GNP Seguros, Iztacalco | Aforo: 70,000

– 20:30 h, Estadio GNP Seguros, Iztacalco | Aforo: 70,000 Napoleón Sinfónico – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | Aforo: 9,000

– 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | Aforo: 9,000 Gracie Abrams “The Secret of Us Deluxe Tour” – 20:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | Aforo: 800

– 20:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | Aforo: 800 El Rey León (musical) – 20:00 h, Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | Aforo: 1,400

– 20:00 h, Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | Aforo: 1,400 Lasso “Malcriado Tour” – 21:00 h, Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | Aforo: 3,165

– 21:00 h, Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | Aforo: 3,165 Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | Aforo: 1,200

– 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | Aforo: 1,200 Además, continúan el Festival del Nopal en Reforma, la exposición lumínica “Sólo la luz” en Santa María la Ribera y las Vacaciones de Verano 2025 en el Zócalo.

