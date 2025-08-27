Marchas, protestas y eventos culturales se esperan este miércoles 27 de agosto en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este miércoles 27 de agosto 7 concentraciones, 3 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital.
Cuauhtémoc
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 en el Congreso de la CDMX, 12:00 en Parque Francisco Primo de Verdad y en el Jardín Luis Pasteur
- Demanda: espacios de consumo regulado y diálogo político en torno a la cannabis
- Aforo: 100
- Movimiento Antorchista de la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugares: Ángel de la Independencia, Alameda Central, Senado de la República
- Demanda: autorización para compra de predio destinado a vivienda popular en Tláhuac
- Aforo: 200
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: pago de finiquitos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 120
- Coordinadora Nacional Plan de Ayala
- Hora: 10:00
- Lugar: SEDATU
- Demanda: derecho a la tierra y defensa de la soberanía nacional
- Aforo: 30
- Colectiva “Mercaditas Autogestivas Feministas”
- Hora: 11:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
- Demanda: denuncia por retiro de puesto de desayunos en Benito Juárez
- Aforo: 15
- Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma
- Hora: 13:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX
- Demanda: rechazo a desalojos arbitrarios de 22 familias
- Aforo: 30
Gustavo A. Madero
- Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:15
- Lugar: estación Deportivo 18 de Marzo
- Demanda: brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe
- Aforo: 80
Iztapalapa
- Movimiento Antorchista de la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugar: Calzada Ignacio Zaragoza
- Demanda: autorización de vivienda popular
- Aforo: incluido en el total de 200
Iztacalco
- Habitantes del edificio Tonalá 125, colonia Roma
- Hora: durante el día
- Lugar: Secretaría de Vivienda
- Demanda: contra desalojos
- Aforo: 30
Xochimilco
- Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución 58A
- Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y por romper relaciones con Israel
- Aforo: 35
Benito Juárez
- Organizaciones en apoyo a Palestina
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comercial Mitikah
- Demanda: mayores medidas de seguridad tras desplome de elevador y protesta contra comercios de origen judío
- Aforo: 20
Coyoacán
- Frente Feminista “Comandanta Ramona”
- Hora: durante el día
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Actividad: actos artístico-culturales rumbo al aniversario del ataque porril en Rectoría
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
- Club Ciclista Bici Rayos SME – 06:05 h | Torre de Reforma rumbo a Caseta La Venta, Cuajimalpa
- Roma Bikers Cycling – 21:00 h | Parque México rumbo al Parque Ecoturístico El Arenal, Tlalpan
- Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás – 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino por definir)
- Azcapobike – 21:00 h | Parque de Bolsillo, Nueva Santa María rumbo a estadios en Benito Juárez y Coyoacán
- UPPENSA Mini Mundialito ciclista – Actividad recreativa
Eventos culturales y artísticos
- Shakira “Las mujeres no lloran” – 20:30 h, Estadio GNP Seguros, Iztacalco | Aforo: 70,000
- Napoleón Sinfónico – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | Aforo: 9,000
- Gracie Abrams “The Secret of Us Deluxe Tour” – 20:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | Aforo: 800
- El Rey León (musical) – 20:00 h, Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | Aforo: 1,400
- Lasso “Malcriado Tour” – 21:00 h, Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | Aforo: 3,165
- Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | Aforo: 1,200
- Además, continúan el Festival del Nopal en Reforma, la exposición lumínica “Sólo la luz” en Santa María la Ribera y las Vacaciones de Verano 2025 en el Zócalo.