Foto: Bomberos de la CDMX

Los bomberos de la CDMX atendieron una fuga de gas en una pipa que circulaba sobre Circuito Interior, en la colonia Cuauhtémoc. De acuerdo con el reporte, la emergencia fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

El incidente se debió a una falla mecánica, según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos a través de su cuenta oficial en X. La situación fue atendida de inmediato y el servicio quedó concluido.

Este hecho ocurre semanas después del accidente en el puente de La Concordia, donde una explosión de pipa de gas dejó, hasta el último reporte, 31 personas fallecidas y más de 40 hospitalizados, aunque la mayoría ya fue dada de alta.

Gobierno anuncia nuevas normas para transporte de gas LP

Tras la tragedia, el Gobierno federal anunció la implementación de dos nuevas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para reforzar la seguridad en el transporte y manejo de gas LP.

Las medidas incluyen:

Inspecciones obligatorias a las unidades

a las unidades Dispositivos de control de velocidad conocidos como gobernadores

conocidos como gobernadores GPS con monitoreo permanente desde un centro de vigilancia de la Secretaría de Energía

desde un centro de vigilancia de la Secretaría de Energía Capacitación obligatoria para los operadores

Las disposiciones quedarán plasmadas en las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, que serán publicadas este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Las empresas tendrán un plazo máximo de seis meses para cumplirlas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las inspecciones dejarán de ser meramente visuales y pasarán a pruebas técnicas más estrictas. Además, aseguró que se reforzarán los operativos de vigilancia para evitar tragedias similares.

