Brugada confirma 3 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que tres personas fallecieron a consecuencia de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. La mandataria capitalina señaló que continúan las labores de emergencia y atención a los heridos, además de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Además la titular del gobierno local indicó que se reportan al menos 70 personas lesionadas por el incidente, de las cuales varias se encuentran en estado de gravedad y ya se atienden en hospitales de toda la capital.

También informó que se tienen identificadas a 67 personas y 3 aún se encuentran como desconocidos. La mandataria advirtió que los nombres de estas personas y el hospital al que fueron trasladados se irán actualizando conforme avance la información.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que entre los heridos está el chofer de la pipa de gas quien fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicanos del Seguro Social.

Explota pipa de gas en Iztapalapa

Una pipa de gas explotó la tarde de este miércoles en el Puente de la Concordia, Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, luego de que la unidad con más de 49 mil litros de combustible volcara en la zona.

El accidente generó una fuerte onda expansiva que afectó a automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar. Brugada informó que esperarán a que se termine el peritaje para dar mas información de las causas de este incidente.

Atención de emergencia

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del ERUM llegaron al punto para sofocar el incendio y atender a las víctimas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la estructura del puente será evaluada para descartar daños mayores.

