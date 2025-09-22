GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó la muerte de un alumno del CCH Sur de la UNAM, quien fue atacado con una navaja por otro estudiante dentro del plantel ubicado en Coyoacán.

A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina expresó: “Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil“.

Brugada aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trabaja junto con la UNAM y la Fiscalía capitalina para esclarecer el caso y atender a las víctimas.

“Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, dijo.

¿Qué pasó en el CCH Sur de la UNAM?

De acuerdo con los reportes, un alumno encapuchado ingresó al colegio y apuñaló a otro estudiante, quien murió dentro de las instalaciones. Un trabajador resultó herido al intentar detenerlo.

El agresor intentó huir, pero al verse perseguido se lanzó de un edificio, lo que le causó fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La Fiscalía CDMX acudió al plantel para realizar peritajes y dar seguimiento a la investigación. La SSC informó que el probable responsable será presentado ante el Ministerio Público una vez reciba atención médica.

Por su parte, el CCH Sur anunció que las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso y pidió a la comunidad estudiantil mantenerse atenta a los canales oficiales.

