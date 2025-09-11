GENERANDO AUDIO...

La joven desapareció tras la explosión de una pipa en Iztpalapa. Foto: AFP

Familiares y amigos piden ayuda para localizar a Ana Daniela Barragán Ramírez, joven de 19 años, de quien se desconoce su paradero tras la explosión registrada el día de ayer en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Su última ubicación fue en la Calzada Ignacio Zaragoza, cerca del lugar donde ocurrió el accidente.

Buscan a Ana Daniela Barragán, desaparecida tras la explosión en Iztapalapa

Bryan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán, publicó en redes sociales que está buscando a su pareja, quien está desaparecida. Lo último que se sabe de ella es que se encontraba en la zona de la explosión.

“Amigos, mi novia está desaparecida. Su última ubicación fue en la Calzada General Ignacio Zaragoza (donde fue el accidente de la pipa). ¿Me pueden ayudar para dar con su paradero? Hemos buscado en hospitales y nada aún”.

La actualización más reciente, a las 4:40 horas de este jueves, menciona que siguen sin encontrar a Daniela Barragán y ya han buscado en los hospitales Rubén Leñero, Hospital General Zona 53 del IMSS, ISSSTE Zaragoza, Hospital Emiliano Zapata y el Belisario Domínguez.

Si alguien tiene información que pueda ayudar a localizar a la joven, se pueden comunicar a los teléfonos 5573415615 y 5573934462.

“Dani no puede desaparecer como si se la tragara la tierra, y ellas (Claudia Sheinbaum y Clara Brugada) sin dar la cara por lo sucedido. Tienen que dar alguna respuesta”, publicó Bryan Ramos.

De acuerdo a la información más reciente, hasta el momento, suman 6 muertos tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Además, las autoridades confirman que hay 21 personas en estado crítico.

