Buscan a hermanos de 4 y 2 años desaparecidos en Cuajimalpa, CDMX

Fichas de búsqueda de herrmanos desaparecidos en Cuajimalpa. Foto: Fiscalía CDMX

Autoridades de la Ciudad de México mantienen activas dos fichas de búsqueda urgente para localizar a los hermanos Augusto Fabián y Julia Rendón Almada, de 4 y 2 años de edad, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el 28 de enero de 2026 en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Desde ese momento, se desconoce su paradero, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX).

De acuerdo con las fichas, ambos menores se encontraban en compañía de familiares paternos cuando fueron vistos por última vez en dicha colonia. Las solicitudes formales de búsqueda fueron recibidas el 29 de enero, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, incluida la Alerta Amber Ciudad de México.

Desaparición de los hermanos Rendón Almada en Cuajimalpa

La ficha de búsqueda indica que Augusto Fabián Rendón Almada tiene 4 años, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.15 metros, tiene complexión delgada, cabello rubio y lacio, así como ojos verdes y grandes. Al momento de su desaparición, vestía pijama, con playera de manga larga verde navideña y pantalón azul cielo con estampado de Spiderman. En el apartado de señas particulares se señala que no presenta ninguna.

Por su parte, Julia Rendón Almada, de 2 años, también de nacionalidad mexicana, tiene complexión delgada, tez de piel clara, cabello rubio y lacio, y ojos azules y grandes. La ficha oficial detalla que vestía pijama, consistente en playera de manga larga morada con estampado de caricatura de Gaby y pantalón morado. Tampoco se reportan señas particulares.

Ambas desapariciones ocurrieron en el mismo lugar y fecha.

Autoridades mantienen activa la Alerta Amber en CDMX

La FGJCDMX informó que la Alerta Amber permanece activa para ambos menores y que se mantienen las diligencias de búsqueda, así como la recopilación de información que permita dar con su ubicación.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para localizar a los hermanos, por lo que pidieron a la ciudadanía difundir las fichas y comunicarse con la fiscalía en caso de contar con información útil.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las circunstancias de la desaparición, y el caso continúa bajo investigación por parte de las instancias correspondientes.