Buscan a Rocío Mendoza Ayala en CDMX; usuarios de X ponen en duda su desaparición

En la Ciudad de México (CDMX), familiares y amigos reportaron la presunta desaparición de Rocío Mendoza Ayala, mujer de 30 años, vista por última vez el pasado 29 de julio. De acuerdo con el relato de su amiga cercana Yosahandi, Rocío salió de Parque Tezontle, en Iztapalapa, alrededor de las 17:30 horas, y fue observada de la mano de dos hombres. Según el testimonio, la mujer se encontraba “inconsciente y tambaleante” antes de ser subida a una camioneta de color negro.

Ante la preocupación, Yosahandi recurrió a redes sociales para difundir una ficha de búsqueda atribuida a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), acompañada de un mensaje solicitando apoyo ciudadano para dar con su paradero. En dicha ficha se indica que el día de su desaparición Rocío vestía camisa negra de satín, pantalón de mezclilla negro, tenis cafés, chamarra larga café y bolsa cruzada beige.

Como señas particulares, se menciona que cuenta con perforaciones en nariz y orejas, uñas largas pintadas de blanco y varios tatuajes: una letra “E” y un sol en la muñeca derecha, y la palabra “tato” en la izquierda.

¿La desaparición es real? Autoridades no han confirmado

Aunque varios medios digitales y páginas de Facebook replicaron el post de la amiga de Rocío Mendoza Ayala sobre su desaparición, la asociación Familias Unidas por una Causa A.C. publicó un comunicado de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX en el que se aclara que el documento “no es oficial, carece de folio” y que no existe registro de reporte de desaparición con esa descripción.

El comunicado no menciona de manera explícita a Rocío Mendoza, pero sí exhorta a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla y a denunciar oficialmente cualquier desaparición para activar los protocolos de búsqueda.

Este pronunciamiento ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios creen que se trata de una alerta falsa, señalando que la cuenta de la amiga que hizo la publicación tiene pocas publicaciones y escasa actividad; otros consideran que, aun sin confirmación oficial, es mejor compartir la información para prevenir un posible riesgo.

Hasta la publicación de esta nota, no hay confirmación oficial sobre si Rocío Mendoza Ayala, está o no desaparecida.

