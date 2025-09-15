GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En un operativo simultáneo en tres alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), fuerzas federales y locales detuvieron a Sergio Cano Correa, alias “D3”, presunto líder de una célula de la Familia Michoacana dedicada al cultivo, cosecha, almacenamiento y distribución de marihuana de diseño.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que en la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y policías de la CDMX.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Cateos en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco

Con datos de prueba obtenidos tras semanas de investigación e inteligencia, un juez de control autorizó el cateo de varios inmuebles utilizados como bodegas e invernaderos de marihuana.

Los agentes intervinieron de manera simultánea predios en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, donde fueron capturados cuatro hombres, incluido “D3”. Durante los cateos se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo.

Más de mil plantas de marihuana

En un inmueble de Iztacalco se hallaron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo amarillo, una báscula digital y un invernadero con 1,153 plantas de marihuana.

En un predio de Benito Juárez se incautaron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Detienen a “D3”, presuntamente ligado a la Familia Michoacana

Sergio Cano Correa sería el presunto cabecilla de una red con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Sinaloa, y operaciones de cultivo detectadas incluso en Costa Rica y Guatemala.

Las autoridades reiteraron su compromiso de frenar a los generadores de violencia y evitar que drogas de diseño lleguen a las calles.