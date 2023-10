Cae Gabriel Eduardo “N” por feminicidio de Marichuy, estudiante del IPN

Detectives de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía estatal de Campeche, detuvieron a Gabriel Eduardo “N”, presunto culpable del feminicidio de la joven María de Jesús, conocida como Marichuy, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ocurrido el 15 de enero del año 2016 en el interior de su departamento, en la Ciudad de México (CDMX).

El doctor Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, informó que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión este 3 de octubre en el estado de Campeche y, previa certificación médica del presunto culpable, para poder trasladarlo a la capital mexicana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Según declaraciones públicas de Yesenia Zamudio, madre de la joven, el 15 de enero de 2016, Marichuy, como cariñosamente era conocida su hija, salió con unos compañeros y un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, del IPN, donde Marichuy estudiaba Ingeniería Petrolera.

La mamá de María de Jesús ha narrado que el profesor y los tres compañeros, entre ellos Gabriel Eduardo “N”, entraron hasta el departamento de Marichuy donde comenzar a agredirla y habrían sido ellos, quienes la arrojaron desde la ventana de un quinto piso, en su departamento.

La joven no murió al momento, pero cuando su familia la encontró en un hospital de la zona, tenía la ropa rasgada y por peritajes, supieron que en sus uñas tenía restos de la piel de sus agresores. Una semana después, el 24 de enero, Marichuy murió debido a las múltiples lesiones ocasionadas por la caída.

En un primer momento, la FGJ de la CDMX clasificó la muerte de Marichuy como suicidio, sin embargo, la lucha de Yesenia logró que en septiembre de 2019 el caso fuera investigado como feminicidio.

El caso de feminicidio de Marichuy se tornó mediático debido a la fuerza y la exigencia de justicia de su madre, Yesenia Zamudio, quien, a lo largo de estos siete años, desde la muerte de su hija, ha luchado para llevar a los culpables a la cárcel.

La mujer, quien habría cobrado mayor notoriedad luego de una marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer, se dio a notar tras un sentido discurso acerca del feminicidio de su hija que, hasta la fecha, es un símbolo cada 8 de marzo.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no nos estorbe”.

Yesenia Zamudio, madre de Marichuy