Cae Iván “N”, el “Chícharo”, presunto líder de una facción de La Unión Tepito

Detuvieron al “Chícharo” de La Unión Tepito. Foto: @PabloVazC

En un operativo conjunto, autoridades detuvieron a Iván “N”, alias el “Chícharo”, presunto líder de una facción de La Unión Tepito. En la acción policial participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (CDMX), Semar, Guardia Nacional y Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Qué se sabe de la captura del “Chícharo” de La Unión Tepito?

Durante un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad federales y estatales, autoridades detuvieron a siete personas —incluido un presunto líder criminal— y aseguraron más de 140 mil pesos en efectivo, droga, cartuchos útiles y un arma de fuego, en cateos simultáneos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc y el municipio de Nezahualcóyotl.

Los operativos se llevaron a cabo tras trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Policía Ministerial del Estado de México, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y las fiscalías de ambas entidades.

Con base en datos de prueba entregados a un juez de control, se obtuvieron órdenes de cateo para dos domicilios en la colonia Centro, en Cuauhtémoc, y otros dos en la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl.

El jefe de la Policía de CDMX, Pablo Vázquez, compartió un video de los detenidos, además, de una imagen de lo asegurado.

“Fue detenido Iván “N”, identificado como líder de una facción de una célula delictiva que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad, dedicada a la venta y distribución de droga, extorsión y homicidio. No daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia”, Pablo Vázquez, jefe de la Policía de CDMX.

Aseguran droga

Durante las intervenciones fueron detenidas cinco mujeres y dos hombres, uno de ellos identificado como posible líder de una célula delictiva vinculada a delitos como venta y distribución de drogas, extorsión y homicidio en la zona centro de la capital.

Entre lo asegurado se encuentran 100 dosis de presunta metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete de aparente cocaína, más de 3 kilos de marihuana, 140 pastillas de distintos colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos —con edades de entre 19 y 63 años— fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La SSC destacó que las acciones se realizaron con apego a los derechos humanos y reiteró su compromiso de continuar con operativos conjuntos para combatir a grupos delictivos que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

