Cae Liliana “N”, hija del “Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó la captura de Liliana “N”, alias “Li” o la “Voz”, presunta integrante del Cártel de Tláhuac e hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como el “Ojos”, exlíder del grupo criminal y abatido en 2017.

La orden judicial por asociación delictuosa fue cumplimentada este viernes 3 de octubre en Cuautla, Morelos, gracias a un operativo de inteligencia coordinado entre la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE).

Tras su aprehensión, Liliana “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de un juez.

Recompensa por hija del “Ojos” y antecedentes familiares

La “Voz” tenía vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización, al ser considerada una de las principales generadoras de violencia en la capital.

Su detención se suma a la de su madre María “N” y su hermana Samantha “N”, aseguradas en septiembre en Pachuca, Hidalgo, por el mismo delito.

De acuerdo con las investigaciones, María asumió un rol de liderazgo tras la muerte del “Ojos”, Samantha operaba como encargada financiera y Liliana estaba señalada como responsable de venta y distribución de drogas bajo las órdenes de su madre.

Golpe al Cártel de Tláhuac

La Fiscalía destaca que la detención de Liliana “N” representa un golpe estratégico al Cártel de Tláhuac, organización vinculada con delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y robo de vehículo, con operaciones en Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y municipios del Estado de México.