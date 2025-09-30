Cae motociclista que noqueó a un taxista en la alcaldía Cuauhtémoc

GENERANDO AUDIO...

El motociclista que fue captado en video noqueando a un taxista en calles de la Ciudad de México fue detenido este lunes en la alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, el hombre fue identificado como Julio Arias, quien se volvió viral tras difundirse la grabación donde golpea a un taxista en plena vía pública.

La dependencia detalló que Arias fue localizado cuando vendía marihuana en la misma alcaldía, lo que permitió su captura.

Agresor afirma ser franelero en Cuauhtémoc

Reportes señalan que Arias aseguró haber sido boxeador, pero abandonó la práctica luego de lastimarse la mano. Actualmente, se desempeñaba como franelero, cobrando hasta 100 pesos por unidad estacionada.

El caso generó gran indignación en redes sociales, luego de que el motociclista fuera grabado golpeando al taxista y dejarlo inconsciente tras un altercado vial.

Investigación en curso

La SSC confirmó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

En videos difundidos en redes, se observa a Arias descender de su motocicleta tras chocar contra el taxi en medio de un embotellamiento y golpear al conductor del taxi hasta que cae al pavimento.

La agresión desató una serie de críticas por la violencia ejercida, en la que exigían la actuación de las autoridades, ya que se veía al mismo sujeto en otros videos cobrando por estacionar autos en la calle.

