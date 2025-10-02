Cae presunto feminicida de Alma, joven hallada “emparedada” en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Había huido a Veracruz. Foto: Gettyimages

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la captura de Febronio “N”, señalado como el presunto feminicida de Alma Elena Sánchez, joven que fue encontrada “emparedada” en una obra en construcción en la CDMX.

El hombre, que trabajaba como vigilante en la obra, ubicada en la colonia Narvarte Oriente y quien era pareja de la víctima, fue detenido en Poza Rica, Veracruz, gracias a un operativo de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Fiscalía estatal.

Labores de inteligencia lograron detención de feminicida de Alma, joven emparedada en CDMX

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, debido a una serie de labores de inteligencia y seguimiento de la Policía de Investigación (PDI), se logró establecer la zona de movilidad del acusado en territorio veracruzano. Con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), se desplegó un operativo que culminó el pasado 1 de octubre con su aprehensión en Poza Rica.

Posteriormente, Febronio “N” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez de control determinará en los próximos días su situación jurídica. Las autoridades subrayaron que el proceso se llevará a cabo bajo el principio de presunción de inocencia, hasta que exista una sentencia firme en su contra.

¿Qué pasó con Alma?

Alma había sido reportada como desaparecida el 7 de agosto, pese a que se le vio por última vez en junio. Fue hasta el 14 de agosto cuando, durante una inspección en un inmueble previamente asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se localizó el cuerpo de la joven emparedada en una obra.

En la diligencia participaron especialistas en criminalística, arqueología y antropología, además de un binomio canino y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el hallazgo.

