Cae segundo implicado en asesinato de abogado David Cohen

Foto: SSC CDMX

La Policía de la Ciudad de México detuvo a Donovan “N”, identificado como un segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que elementos de la corporación lo detuvieron como parte de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2.

Agregó que Donovan “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. “Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad”, señaló Pablo Vázquez Camacho.

Detenido presunto responsable de asesinato de David Cohen

Tras el ataque a balazos en contra del abogado David Cohen el pasado 13 de octubre, fue capturado Héctor “N”, quien habría perpetrado el ataque, mientras que un agente de la Policía de Investigación (PDI) intervino y logró herirlo.

El hecho ocurrió frente al edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial capitalino, ubicado entre las calles Doctor Liceaga y Niños Héroes. Tras el ataque, el abogado quedó tendido en las escaleras del inmueble con heridas de bala.