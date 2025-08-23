GENERANDO AUDIO...

Detienen a sujetos que robaron a Erika Buenfil. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó la detención de dos personas por su probable responsabilidad en el robo de objetos de valor de un vehículo que se encontraba estacionado el pasado 20 de agosto en el centro comercial Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez.

SSC-CDMX detiene a dos hombres que robaron a Erika Buenfil

La dependencia capitalina a cargo de Pablo Vázquez indicó mediante un comunicado que en seguimiento a la denuncia realizada en redes sociales por la actriz Erika Buenfil, se logró la detención de dos sujetos por su probable participación en los hechos.

Precisó que tras analizar las cámaras de videovigilancia del centro comercial y las de alrededores, identificaron el vehículo en el que los posibles responsables huyeron tras robar al menos dos computadoras personales y otros objetos.

De esa forma, elementos de la SSS-CDMX localizaron el vehículo en cuestión cuando circulaba por la avenida Canal de Río Churubusco, en la colonia Xoco, por lo que les marcaron el alto y solicitaron a los tripulantes una revisión preventiva.

Elementos de la SSC-CDMX hallan objetos robados a Erika Buenfil

Los oficiales hallaron al interior del vehículo una computadora portátil envuelta en papel aluminio, dos pares de audífonos inalámbricos, cuatro tijeras metálicas, un desarmador, una lima con punta y tres teléfonos celulares.

Detenidos, uno colombiano, fueron puestos a disposición del MP

Los sujetos detenidos, de 46 y 28 años de edad, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Erika Buenfil denuncia robo en centro comercial Mítikah

El pasado 21 de agosto, Erika Buenfil denunció mediante un video publicado en su cuenta de TikTok que sufrió un robo un día anterior en el centro comercial Mítikah.

Relató que fue a cenar con su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro a un restaurante del mencionado centro comercial, hecho que aprovecharon los ladrones para robar los objetos de valor que tenían en la camioneta.

La actriz de 61 años externó su molestia y decepción por lo ocurrido, algo que, según ella, no le había sucedido en ninguna otra plaza comercial.