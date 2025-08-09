GENERANDO AUDIO...

Sospechosos fueron detenidos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales y locales lograron la captura de tres sujetos vinculados con el homicidio del líder sindical Mario Machuca, ocurrido el pasado 4 de agosto en Cancún, Quintana Roo.

Tras el asesinato con arma de fuego de Mario Machuca, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se activaron labores de inteligencia para ubicar a los presuntos responsables, quienes se trasladaron a la Ciudad de México para intentar evadir la justicia.

Detalles de la detención y droga asegurada

Las fuerzas de seguridad interceptaron a tres sujetos en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza, que coincidían con los perfiles de los sospechosos. Durante la revisión, se les aseguraron nueve bolsas con dosis de marihuana. Además, uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por robo calificado.

Los detenidos, de 21, 34 y 47 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones relacionadas con el homicidio.

Según un comunicado conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ejecutaron la detención.

¿Quién era Mario Machuca, líder sindical clave en Quintana Roo?

Mario Machuca Sánchez fue un dirigente sindical destacado de la CROC en Quintana Roo, así como exdiputado federal y local. Su asesinato ha conmocionado a la sociedad y sectores productivos del estado, quienes han condenado este crimen.

Machuca también fue fundador del partido Movimiento Laborista Quintana Roo A.C., junto con una de sus hijas, y ocupó cargos relevantes en el Comité Ejecutivo Nacional de la CROC.

