GENERANDO AUDIO...

No hay cambios en el Hoy No Circula por la calidad del aire. Foto: Cuartoscuro

La calidad del aire en el Valle de México se reporta como “aceptable” la tarde de este martes 25 de marzo de 2025, con un nivel de riesgo “aceptable” debido a la presencia de partículas 0.3 o de 25 micrones. Ante el reporte actualizado en la Ciudad de México (CDMX), aún hay una alcaldía con mala calidad del aire.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, en su reporte de las 18:00 horas de este día, se mantiene una calidad del aire aceptable en al menos 14 alcaldías, una se encuentra con calidad buena y una con calidad del aire mala.

¿Cómo es la calidad del aire por alcaldías en la CDMX?

Una calidad del aire aceptable se puede encontrar, hasta el momento, en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Calidad del aire mala :

Gustavo A. Madero

Calidad del aire buena :

Tláhuac

Foto: Captura de pantalla, Sistema de Monitoreo Atmosférico

¿Qué significa que exista calidad del aire aceptable?

Que en las alcaldías exista calidad del aire aceptable marca un riesgo moderado para los habitantes de las demarcaciones capitalinas. Aunque no amerita mayores restricciones para la población, sí existen algunas recomendaciones emitidas por las autoridades, como:

Evitar las actividades físicas vigorosas al aire libre

Para las zonas con calidad del aire mala, se les recomienda:

Evitar las actividades físicas tanto vigorosas como moderadas al aire libre

Otras zonas con mala calidad del aire en el Valle de México

Existen municipios en áreas colindantes que forman parte del Estado de México donde se presenta una mala calidad :

Acolman

Ecatepec

Tecámac

Tlalnepantla

Naucalpan

¿Cómo queda el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido un cambio en el Hoy No Circula, hasta el momento, debido a la calidad del aire reportada este 25 de marzo de 2025, por lo que este miércoles funcionaría de manera normal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]