De tamarindo, jamaica, mango y hasta flor de cempasúchil: así son los ponches exóticos “Elvia”

En temporada de frío, el ponche es la bebida a la que muchos recurren para calentarse con su dulce sabor. En la Ciudad de México (CDMX) hay un lugar en donde se ofrecen algunos “exóticos” hechos con nuez, jamaica, mango, flor de cempasúchil y hasta piña colada.

En el puesto de doña Elvia Díaz, ubicado en la colonia Moctezuma 2a Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, se venden los tradicionales ponches naturales, pero, también, los de frambuesa, fresa y zarzamora, entre otros más.

A la fecha, el puesto, fundado en la década de los 90, ofrece ponches de 20 sabores distintos, entre los que destacan el de frutas de nochebuena, coco y pistache.

Gerardo, uno de los clientes, disfruta la mezcla delicada de sabores al pedir un ponche de zarzamora: “Es lo que esperaba, el sabor tradicional de los frutos rojos, pero con ese toque que le da la caña y la cocción de bastante tiempo, está muy bueno, lo recomiendo”, señala.

Andrea y Rosaura son otras dos clientes que esperan a que lleguen estas fechas para acercarse al puesto de Doña Elvia.

“Ahorita vengo por uno de nuez y uno de mango. Son muy buenos, yo siempre traigo a mis amigos a que los tomen, porque no había visto un lugar que vendieran ponches de tantos sabores”, cuenta Andrea.

Por su parte, Rosaura confiesa que le encanta el ponche de frambuesa que hace doña Elvia: “es una combinación muy rica, su sabor no lo había encontrado así”, afirma.

Por la tonalidad de los ponches, se pensaría que estas delicias contienen leche, pero no… La receta es secreta.

“No, no es leche, es agua, es una receta que tengo. Todos tiene receta para hacerlos, porque si no se cortan”, afirma doña Elvia, quien confiesa que alguna vez estas bebidas tuvieron “piquete”.

“Ahorita ya de tequila no hago, porque luego los chavos quieren que les ponga más y me busco problemas, mejor no, ese ya no lo hago”, cuenta doña Elvia.

Ponches exóticos “Doña Elvia” cumple 28 años de darle una reinterpretación a ese sabor tan tradicional en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza.

Lo que debes saber sobre los ponches exóticos