Foto: X / @Alc_Iztapalapa

Un camión repartidor de refrescos cayó casi por completo en un socavón en la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa y el momento exacto quedó registrado en video. El incidente ocurrió en la calle 4 y avenida 5, donde el pavimento cedió de manera repentina.

Las imágenes difundidas muestran cómo la pesada unidad se hunde en cuestión de segundos dentro del enorme agujero, lo que generó sorpresa y alarma entre los habitantes de la zona.

Dimensiones del socavón

De acuerdo con las autoridades locales, el socavón tiene 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho, dimensiones que representan un riesgo para la circulación y para las viviendas cercanas.

El camión quedó atrapado casi en su totalidad en el hueco, lo que obligó al cierre inmediato de la vialidad y a la intervención de personal especializado.

Llegada de la alcaldesa y acciones inmediatas

La alcaldesa Aleida Alavez acudió al sitio para coordinar las primeras acciones de protección a vecinos y supervisar las labores de emergencia. Personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía y de la dependencia SEGIAGUA se desplegó en la zona para comenzar con la evaluación del terreno y la extracción del vehículo.

Las autoridades confirmaron que el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó daños materiales y preocupación entre la comunidad.

Seguridad y prevención

La zona permanece acordonada mientras equipos técnicos revisan la estabilidad del subsuelo y se definen los trabajos de reparación. Protección Civil emitió recomendaciones a los vecinos para evitar acercarse al perímetro afectado, ya que el terreno continúa siendo inestable.

El incidente se suma a otros hundimientos registrados en distintos puntos de la capital.

