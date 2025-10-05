GENERANDO AUDIO...

Reportan 400 mil personas en evento de Sheinbaum en el Zócalo. Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum rindió este domingo un balance de su primer año de gobierno ante una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras oficiales, se estimó una asistencia de más de 400 mil personas, lo que plantea una pregunta clave: ¿es posible reunir tal cantidad en la Plaza de la Constitución, considerada el espacio público más importante del país?

¿Cuántos metros mide el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información de la alcaldía Cuauhtémoc, el Zócalo capitalino ocupa una superficie casi rectangular de 46 mil 800 metros cuadrados, equivalente a 195 metros de ancho por 240 metros de largo.

La plaza fue nombrada en honor a la Constitución de Cádiz de 1812, y es el sitio donde históricamente se han celebrado eventos políticos, religiosos, culturales y sociales de gran magnitud.

No obstante, su capacidad real para concentrar personas depende de dos factores principales:

El área disponible, que puede reducirse por instalaciones como escenarios o vallas. La densidad humana, que determina cuántas personas pueden ubicarse por metro cuadrado.

Capacidad del Zócalo según área y densidad

Una concentración masiva que use solo la plancha central podría ocupar cerca de 40 mil metros cuadrados, mientras que si se extiende a calles adyacentes —como 20 de Noviembre, Madero, 5 de Mayo y Tacuba— el área total puede alcanzar 55 mil metros cuadrados.

En un evento con densidad alta, como un concierto o manifestación sin sillas ni estructuras, se calcula un máximo de 4 personas por metro cuadrado.

Bajo esas condiciones, la capacidad sería de 187 mil 200 personas en la plancha principal, y hasta 220 mil personas si se incluye el perímetro completo con calles cercanas.

Densidad de público Espacio ocupado Capacidad aproximada 2 personas/m² 46,800 m² 93,600 personas 3 personas/m² 46,800 m² 140,400 personas 4 personas/m² 46,800 m² 187,200 personas Con calles aledañas 4 personas/m² Con calles aledañas (~55,000 m²) 220,000 personas

En concentraciones más cómodas, donde hay movimiento o se instalan gradas y pantallas, la densidad baja a 2 personas por metro cuadrado, lo que limita la asistencia a cerca de 90 mil personas.

Por tanto, una cifra superior a 400 mil asistentes solo sería posible si se contabilizan zonas fuera de la plaza o si se considera un flujo constante de personas que ingresan y salen a lo largo del evento.

Zonas que amplían la capacidad del Zócalo

Cuando la plancha se desborda, el flujo de asistentes se extiende a:

Calle 20 de Noviembre , que conecta con el sur de la plaza.

, que conecta con el sur de la plaza. Avenida 5 de Mayo , en dirección al Eje Central.

, en dirección al Eje Central. Calle Francisco I. Madero , principal acceso peatonal desde el poniente.

, principal acceso peatonal desde el poniente. Calle Tacuba y otras vías secundarias.

Estas calles pueden sumar entre 8 mil y 10 mil metros cuadrados adicionales, lo que incrementa la capacidad total hasta un máximo estimado de 220 mil personas, si se mantiene la densidad de cuatro por metro cuadrado.

¿Cuántos Estadios Azteca equivalen a la capacidad del Zócalo?

Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el Estadio Azteca —inaugurado el 29 de mayo de 1966— es el recinto deportivo más grande del país, con capacidad actual para 87 mil 523 espectadores.

En eventos históricos, como el combate de boxeo entre Julio César Chávez y Greg Haugen en 1993, el estadio llegó a reunir más de 132 mil personas.

Si se compara con la capacidad del Zócalo, los cálculos arrojan las siguientes equivalencias:

Escenario Personas estimadas Equivalente en Estadio Azteca Estimación visual Densidad 2 pers/m² (46,800 m²) 93,600 1.07 1 estadio lleno Densidad 3 pers/m² (46,800 m²) 140,400 1.60 1 estadio y medio Densidad 4 pers/m² (46,800 m²) 187,200 2.14 2 estadios llenos Con calles aledañas (≈55,000 m²) 220,000 2.51 2 estadios y medio Cifra estimada de 400 mil personas 400,000 4.57 más de 4 estadios llenos

De esta manera, una asistencia de 187 mil personas equivaldría a más de dos Estadios Azteca llenos, mientras que una cifra de 400 mil asistentes representaría más de cuatro recintos completos.

El Zócalo de la Ciudad de México continúa siendo uno de los espacios públicos más grandes y emblemáticos de América Latina, punto de referencia para actos oficiales, celebraciones y concentraciones multitudinarias que marcan la historia del país.