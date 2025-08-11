Capitalinos reciben alerta por lluvias en el celular

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de que este domingo las lluvias en la Ciudad de México ameritaron la activación de cuatro alertas, y una por viento, así como la suspensión momentánea en diversos sistemas de transporte público, esta noche varios celulares recibieron una alerta digital sobre la activación del plan “Tlaloque”.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México registró 41 encharcamientos e inundaciones, además de la caída de 5 árboles.

¿Por qué llegó una alerta a mi celular?

Esta noche, alrededor de las 21:48 horas, los teléfonos celulares de algunos capitalinos recibieron en la pantalla de su celular una alerta de Precaución por “Lluvia severa y caída de granizo en CDMX”, similar a la que el próximo 19 de septiembre se enviará a los equipos móviles con motivo del simulacro nacional.

Mientras que en esta ocasión el mensaje decía que “se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo, así como anegaciones de agua [sic] en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son atendidas”.

De igual forma, destacaba la activación del plan Tlaloque con los servicios de emergencia capitalinos, con el apoyo de diversas dependencias, mientras recomendaba a la población extremar precauciones y “salir únicamente si es necesario”.

Toda vez que la Plataforma de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) acotó a través de su cuenta de X que el mensaje a su app, en la que también recibe la señal del Sismológico Nacional, fue enviada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Ello, luego de que no sólo se registraron diversas vialidades inundadas, sino que también quedaron atrapados por el agua varios vehículos.