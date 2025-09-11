Captan momento exacto de explosión en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Cámaras de seguridad captaron la explosión en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) difundió el video que captó el momento exacto de la explosión registrada este miércoles en el Puente de la Concordia, en Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

En las imágenes se aprecia cómo el gas se esparce bajo el puente y, segundos después, surgen llamas de forma súbita mientras circulan vehículos por la zona.

Video del C5 muestra la explosión

La grabación, de menos de un minuto, muestra cómo el gas se esparcía rápidamente debajo del puente, reduciendo la visibilidad en la zona mientras la circulación vehicular continuaba.

De pronto, las llamas aparecieron de manera súbita y se extendieron hasta alcanzar la parte más alta del puente, acompañadas de una columna de humo.

Otros videos en redes sociales también comparten los momentos previos y posteriores a esta tragedia.

Testigos difundieron videos en los que se ven autos alcanzados por las llamas y personas corriendo para ponerse a salvo; en algunos registros se observa a personas con quemaduras que narran lo ocurrido.

Autoridades confirman saldo preliminar

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el accidente ocurrió a las 14:20 horas, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de Gas LP volcó en la vialidad. El origen de la volcadura aún está bajo investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión generó una onda expansiva que dejó como saldo 3 muertos y 70 personas lesionadas, muchas de ellas en estado grave. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención médica.

En total, 18 vehículos resultaron involucrados, algunos completamente calcinados y otros con daños severos. Los equipos de emergencia continúan laborando en la zona para controlar riesgos y verificar afectaciones.

