Autoridades de la CDMX ofrecían recompensa. Foto: PGJEH

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó la detención de María de los Ángeles “N”, presunta líder del cártel de Tláhuac, junto con su hija Samantha “N”, ambas señaladas como viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el “Ojos”, exlíder de esa organización criminal.

Operativo en Hidalgo lleva a detenciones

El arresto ocurrió la noche del domingo 7 de septiembre en Pachuca, durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal de Hidalgo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) y la Policía de Investigación capitalina.

En la acción también fue detenido un tercer individuo, identificado como G. M. de O. M., presunto chofer de las mujeres, quien ya era investigado por secuestro agravado.

Detenidas son líderes del cártel de Tláhuac

De acuerdo con autoridades, las detenidas son consideradas parte de la célula asentada en Tláhuac, Ciudad de México, con presencia también en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y municipios del Estado de México.

La FGJCDMX ofrecía recompensa por información que llevara a su captura, en seguimiento a investigaciones sobre la estructura criminal que operaba para el “Ojos”.

Una hija del “Ojos” sigue prófuga

Tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna en 2017, su viuda, María de los Ángeles, habría asumido el liderazgo del grupo junto con sus hijas.

Samantha “N” , conocida como la “Sam“, estaría a cargo del área financiera

, conocida como la “Sam“, estaría a cargo del área financiera Liliana Pérez Martínez, alias la “Voz” o “Li”, es señalada como responsable de la distribución de drogas y actualmente permanece prófuga

Autoridades apuntan que Liliana podría intentar asumir el control del cártel de Tláhuac tras la captura de su madre y hermana.

