Foto: Cortesía / Alcaldía Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa alista la edición número 83 de la tradicional Carrera del Venado, que se realizará el próximo 19 de octubre y repartirá una bolsa cercana a los 200 mil pesos entre los participantes de las distintas categorías.

El evento deportivo busca fortalecer la convivencia vecinal y fomentar la actividad física entre habitantes de la demarcación, indicó la alcaldía en un comunicado.

Todo lo que debes saber sobre la Carrera del Venado en Cuajimalpa

La ruta iniciará en la Glorieta de Paseo de Ahuehuetes y concluirá en el Pueblo de San Pedro Chimalpa, Cuajimalpa.

La competencia incluirá trayectos de 3, 5, 7, 10 y 15 kilómetros, con categorías infantil, juvenil, femenil, varonil y veteranos, abiertas al público en general.

Toma nota: Los ganadores podrán obtener hasta 20 mil pesos como premio individual, según la distancia y categoría.

“Queremos seguir construyendo una agenda de sana convivencia y promover el deporte como un estilo de vida”, señaló el alcalde de la demarcación, Carlos Orvañanos, al presentar el evento, quien también destacó que estas actividades ayudan a prevenir la violencia y fortalecer el tejido social en la demarcación.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la carrera y replicar este tipo de iniciativas en toda la Ciudad de México. “En Cuajimalpa avanzamos con acciones que incentivan a niños, jóvenes y adultos a mantenerse activos; queremos una sociedad sana y comprometida con su desarrollo”, subrayó.

La Carrera del Venado, una de las más antiguas de la capital, busca consolidarse como un referente deportivo y comunitario en la zona poniente de la Ciudad de México.

Cómo inscribirse:

La alcaldía Cuajimalpa informó que los interesados en participar en la carrera se pueden inscribir en la siguiente página: https://id-atleta.com/gran-carrera-del-venado-2025