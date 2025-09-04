Casa Conavi lanza registro para acceder a vivienda en Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

La Casa Conavi inició en septiembre el registro para acceder a una vivienda asequible en la Ciudad de México. A través del programa Vivienda para el Bienestar, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ofrece casas con un valor aproximado de 700 mil pesos, las cuales podrán pagarse en mensualidades sin intereses, con el objetivo de que más familias logren tener un hogar propio en la capital del país.

Hogares del Conavi inician su registro en septiembre

El programa de vivienda se encuentra activo en la CDMX y en otros municipios del país. Para este proceso, se han instalado módulos de atención presencial, donde las y los interesados deben acudir personalmente para iniciar su trámite.

El registro es gratuito, personal e intransferible, lo que significa que no se puede realizar a través de intermediarios o representantes.

Durante el registro, el personal autorizado revisará la documentación entregada y, en caso de cumplir con los requisitos, se asignará un folio de inscripción. Este documento servirá como comprobante para continuar en el proceso. Posteriormente, las personas seleccionadas serán notificadas para dar el siguiente paso y, finalmente, acceder a una vivienda asequible.

Requisitos para inscribirse a Casa Conavi

Las personas interesadas en registrarse deberán cumplir con los siguientes puntos:

No contar con vivienda propia.

Percibir ingresos de entre uno y dos salarios mínimos .

. Presentar en original y copia: Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente). CURP actualizado. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.



El programa otorga prioridad a sectores en situación de vulnerabilidad, como madres solteras, adultos mayores, población indígena y personas que viven en zonas de riesgo o en condiciones de alta marginación.

Una oportunidad de vivienda digna

Con este esquema, la Conavi busca garantizar el derecho a una vivienda digna para quienes no han tenido acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

El inicio del registro en septiembre representa una oportunidad importante para que familias con ingresos limitados en la CDMX logren cumplir el sueño de tener una casa propia, con pagos accesibles y sin intereses