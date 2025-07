GENERANDO AUDIO...

El actor Aarón Beas, expareja de Ximena Pichel, pidió una disculpa pública luego del altercado en el que su hijo adolescente estuvo involucrado junto con su madre. El incidente ocurrió el pasado sábado en la colonia Condesa, y ha generado una fuerte reacción en redes sociales.

“Mi hijo está recibiendo mucho odio en redes sociales, y está muy espantado, arrepentido y con miedo. No sabe qué va a pasar con su mamá”, declaró Beas en entrevista a UnoTV. “Lo que más me espanta en este momento es que algún fanático le pueda hacer daño”, añadió.

Aarón Beas teme por su hijo y pide ayuda profesional para Jimena

El actor reconoció que la viralización del video ha desatado reacciones fuertes: “Fue muy fuerte la manera en que ella se comportó y de alguna manera mi hijo también se dejó llevar”. Aseguró que Ximena Pichel necesita ayuda profesional y pidió que ella misma tome responsabilidad: “Que se comprometa a tomar terapia, ver a profesionales… que se vea que está arrepentida y espantada también”.

Aarón Beas confesó que desde hace más de un año no tiene comunicación con su expareja, pero considera que es momento de buscar un acercamiento: “Tengo que hablar con ella ya, para romper este círculo vicioso… no es una mala mujer, pero creo que esto la rebasó”.

El actor explicó que tanto su hijo como Ximena están resguardados, y descartó por ahora salir del país: “Ellos no quieren salir, están muy espantados. Mi hijo no duerme, está llorando, no quiere que lo separen de su mamá”.

Antes de cerrar la entrevista, Aarón envió un mensaje claro: “Les pido muchísimas disculpas a nombre de ellos. Les rebasó la situación”.