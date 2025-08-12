Caso Rocío Mendoza Ayala: la falsa desaparición en CDMX que se volvió viral

GENERANDO AUDIO...

Se confirmó que el hecho era falso. Foto: Gettyimages

La presunta desaparición de Rocío Mendoza Ayala, una mujer de 30 años, prendió las alertas en redes sociales y medios digitales de la Ciudad de México (CDMX), tras días de la viralización del caso, se descubrió que el hecho era un engaño.

Viralizan desaparición de Rocío Mendoza Ayala en Iztapalapa

El caso comenzó hace una semana, cuando Yosahandi, una usuaria de Facebook, compartió un boletín de búsqueda supuestamente emitido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), en el que describía a su “amiga” Rocío como desaparecida desde el 29 de julio en Iztapalapa.

En la publicación, se relataba que Rocío fue vista por última vez en Parque Tezontle alrededor de las 17:30 horas, en compañía de dos hombres. Se mencionaba que estaba “inconsciente y tambaleante” antes de ser subida a una camioneta negra. Además, la ficha detallaba su vestimenta y características físicas, incluyendo tatuajes y perforaciones, para facilitar su localización.

Miles de usuarios se solidarizaron y compartieron la ficha en redes sociales, mientras varios medios replicaron la noticia, provocando una ola de preocupación entre la comunidad.

Ficha de búsqueda de Rocío Mendoza Ayala resultó ser falsa

Sin embargo, algunos usuarios empezaron a dudar de la veracidad de este boletín, pues no contaba con el folio de la desaparición. Más tarde, la asociación Familias Unidas por una Causa A.C. y la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitieron un comunicado para aclarar la situación.

El comunicado señala que, tras recabar la información correspondiente al caso, se precisó que el boletín difundido no cuenta con folio oficial de la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía ni LOCATEL. Asimismo, se estableció comunicación con la persona cuya imagen aparece en el documento falso, quien manifestó no estar desaparecida y que su fotografía fue utilizada sin su consentimiento.

La Comisión recordó a la sociedad que los boletines oficiales de búsqueda se difunden únicamente a través de las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

También se dio a conocer, que desde el pasado domingo, 10 de agosto, la usuaria de Facebook y residente de Manizales, Colombia, Antonia Osorio, informó que usaron su foto sin autorización, negando estar desaparecida o vivir en México. “Me impresiona hasta dónde pueden llegar las personas”, comentó, compartiendo el mensaje para evitar más confusión.

Cabe destacar, que, Yosahandi, la “amiga” que difundió el boletín, restringió su perfil tras la polémica. Se desconoce las razones por las que la internauta creó una polémica de desaparición falsa.

¿Hay alguna sanción por falsificar un boletín de desaparición?

La falsificación de documentos oficiales, como un boletín de búsqueda o desaparición, es un delito en México. Según el Artículo 243 del Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos se castiga con penas que varían según el tipo de documento involucrado.

Cuando se falsifican documentos públicos, como boletines oficiales emitidos por autoridades, la sanción puede ser de prisión de cuatro a ocho años y una multa que va de 200 a 360 días. En el caso de documentos privados, la pena es menor, con prisión de seis meses a cinco años y multa de 180 a 360 días.

