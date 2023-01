Alerta Arquidiócesis por fraudes en visitas a Catedral. Foto: Cuartoscuro

La Arquidiócesis Primada de México alertó a la ciudadanía por posibles fraudes en contrataciones de supuestos “tours” a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales sería como los defraudadores estarían intentando vender los presuntos “tours” con acceso a lugares restringidos de la Catedral en la capital mexicana, los anunciantes hacen más llamativos los anuncios indicando que cuentan con el permiso especial para acceder a “secretos de la Catedral”.

El modus operandi para estafar en supuestas visitas a La Catedral

De acuerdo con la Arquidiócesis, el modus operandi de estos delincuentes consiste en pedir depósitos en efectivo en tiendas de conveniencia y pagos con tarjetas de crédito o débito a través de plataformas de las mismas redes sociales dirigidas hacia un particular o una agencia de viajes.

Sin embargo, la Arquidiócesis mexicana ha señalado que dichos permisos especiales para visitar la Catedral no se han otorgado y que no existen tales “secretos” dentro de la Catedral para alertar a la ciudadanía y que no se dejen estafar.

“Queremos hacer notar que, la Catedral Metropolitana de México no ha otorgado “permisos especiales” ni existen tales “secretos”, por lo que alertamos al respecto para que se evite caer en posibles fraudes.”. Arquidiócesis Primada de México

Ver más #ATENCION Evite caer en fraudes sobre “supuestos tours” en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México pic.twitter.com/muUdtDy08r — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 17, 2023

Además, se ha recordado a la población que, la Catedral Metropolitana de México cuenta con una Pastoral de Turismo dentro de sus mismas instalaciones a través de la que se puede acceder a visitas guiadas que realiza personal calificado que maneja información verídica de las diversas áreas.

Como recomendación, para no caer en este tipo de fraudes, se insta para que sean consultadas las redes sociales oficiales de la Arquidiócesis o llamar directo al teléfono de atención 55 4165 4052.