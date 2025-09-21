GENERANDO AUDIO...

Un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), derivó en la detención de dos hombres identificados como Edwin N., alias El Chuky, y Benjamín Paul, alias Gordo, presuntos responsables de varios robos a casa habitación en la demarcación mencionada y Álvaro Obregón.

La acción, encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, en seguimiento a una denuncia por un robo ocurrido el 24 de agosto en la colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, donde varios sujetos forzaron el portón de un domicilio y sustrajeron pertenencias.

Tras labores de investigación y el análisis de cámaras del C5, las autoridades ubicaron la movilidad de los sospechosos y obtuvieron de un juez una orden de cateo para un inmueble de la colonia San Diego Ocoyoacac. El operativo se ejecutó sin violencia y conforme a los protocolos policiales.

En el lugar se aseguraron una orden de servicio y una factura de vehículos con reporte de robo, varias placas de circulación robadas, una lámina metálica, un teléfono celular y documentos diversos.

El inmueble quedó bajo resguardo policial y los detenidos, de 31 y 28 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica. La SSC recordó que ambos serán tratados como inocentes hasta que exista una sentencia firme.

La dependencia subrayó que mantiene coordinación con instancias federales para combatir la impunidad y detener a los generadores de violencia en la Ciudad de México.