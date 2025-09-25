CCH Sur alerta por fake news de amenazas y pide no difundir rumores

| 23:11 | Redacción | UnoTV | CDMX
Instalaciones del CCH Sur
Instalaciones del CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas amenazas de explosivos y presencia de grupos violentos en planteles universitarios, y llamó a la comunidad a no difundir información falsa.

En un comunicado, la institución explicó que en días recientes se han propagado fake news, rumores y mensajes descontextualizados que buscan alterar las actividades en preparatorias y planteles del CCH.

[TE RECOMENDAMOS: “Me inspiré en EE. UU.”: atacante del CCH Sur confiesa que buscaba matar a 6]

“En todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención. No minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”, señaló la dirección del plantel, que subrayó que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo es prioritaria.

El CCH Sur informó que ya presentó denuncias ante las autoridades competentes y la policía cibernética para investigar el origen de los mensajes y proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a informarse únicamente a través de medios institucionales y redes sociales oficiales, verificar siempre la fuente de cualquier versión y seguir las indicaciones de las autoridades universitarias.

La UNAM reiteró que se mantendrá alerta y en coordinación con instancias de seguridad para garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.

Te recomendamos:

Recapturan a Marvin “N”, reo fugado del Reclusorio Oriente en CDMX

Ciudad de México

Recapturan a Marvin “N”, reo fugado del Reclusorio Oriente en CDMX

CNI elabora informe sobre Sandra Cuevas: crimen, desvíos y discrepancias patrimoniales

Ciudad de México

CNI elabora informe sobre Sandra Cuevas: crimen, desvíos y discrepancias patrimoniales

Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa se mantiene en 30 defunciones

Ciudad de México

Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa se mantiene en 30 defunciones

“Me inspiré en EE. UU.”: atacante del CCH Sur confiesa que buscaba matar a 6

Ciudad de México

“Me inspiré en EE. UU.”: atacante del CCH Sur confiesa que buscaba matar a 6

Etiquetas: , ,