Instalaciones del CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas amenazas de explosivos y presencia de grupos violentos en planteles universitarios, y llamó a la comunidad a no difundir información falsa.

En un comunicado, la institución explicó que en días recientes se han propagado fake news, rumores y mensajes descontextualizados que buscan alterar las actividades en preparatorias y planteles del CCH.

“En todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención. No minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”, señaló la dirección del plantel, que subrayó que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo es prioritaria.

El CCH Sur informó que ya presentó denuncias ante las autoridades competentes y la policía cibernética para investigar el origen de los mensajes y proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a informarse únicamente a través de medios institucionales y redes sociales oficiales, verificar siempre la fuente de cualquier versión y seguir las indicaciones de las autoridades universitarias.

La UNAM reiteró que se mantendrá alerta y en coordinación con instancias de seguridad para garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.