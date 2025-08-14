CDMX alerta sobre reto viral “Quemados”, que exhibe y difama a personas

GENERANDO AUDIO...

CDMX emite alerta por páginas de reto “Quemados”. Foto: Getty Images

La Policía Cibernética de Ciudad de México (CDMX) emitió una advertencia sobre el reto viral denominado “Quemados” tras detectar un incremento en páginas y grupos digitales con este nombre. Estos espacios virtuales, alojados principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, se utilizan para exhibir o difamar a personas bajo el argumento de “exponer” situaciones privadas, muchas veces sin pruebas, sin contexto y sin el consentimiento de los involucrados.

Acusaciones de infidelidades, deudas o fraudes que acompañan de datos personales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía Cibernética de la CDMX ha identificado que en estos sitios del reto viral “Quemados”, se comparten fotografías, capturas de pantalla, nombres y datos personales, acompañados de acusaciones que pueden referirse a supuestas infidelidades, deudas, fraudes o conductas consideradas inapropiadas.

Estas publicaciones, señaló la corporación, son anónimas y carecen de mecanismos de verificación, lo que puede derivar en afectaciones psicológicas, sociales y legales para las personas señaladas.

Entre los riesgos documentados están ansiedad, aislamiento, pérdida de vínculos personales o laborales, así como posibles delitos como ciberacoso, difamación y amenazas, sancionados por normativas como la Ley Olimpia.

Recomendaciones de la Policía Cibernética de CDMX para no caer en retos virales de “Quemados”

La SSC llamó a la ciudadanía a prevenir y denunciar este tipo de violencia digital. Entre las medidas emitidas destacan:

No participar ni difundir contenido de grupos o páginas “Quemados”

Reportar publicaciones ante las plataformas y la Policía Cibernética si vulneran derechos

si vulneran derechos Configurar la privacidad en redes sociales y evitar compartir datos personales sin consentimiento

Documentar con capturas de pantalla y enlaces cualquier evidencia para una denuncia

cualquier evidencia para una denuncia No acusar sin pruebas para evitar incurrir en delitos

Supervisar el uso digital de niños y adolescentes

Canales de denuncia

La Policía Cibernética de la CDMX indicó que las denuncias pueden realizarse vía telefónica al 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

